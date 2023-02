Huškači, lutkice, alkoholičari i špijuni u službi države: Ovo su glavni ljudi Putinove mašinerije

Prošlo je godinu dana otkad je Vladimir Putin šokirao svijet i krenuo u napad na Ukrajinu. Postojale su informacije kako Rusija to planira, obavještajne službe upozoravale su na to mogućnost, neki su čak i točno predvidjeli datum invazije, ali... Do posljednjeg trenutka svijet se nadao kako do rata neće doći.