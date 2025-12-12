Le Monde: Ukrajina je spremna povući svoju vojsku iz Donbasa! Kijev: Nije istina, krivo tumače

Njemački kancelar Friedrich Merz priznao je u četvrtak, 11. prosinca, da je Ukrajina sada „spremna“ prihvatiti teritorijalne ustupke. Kijev je pristao na jednu od ključnih točaka u pregovorima sa Sjedinjenim Državama i Rusijom prihvativši uspostavu demilitarizirane zone u Donbasu, otkriva Le Monde.

Ovaj ustupak podržavaju europski čelnici koji žele okončati gotovo četiri godine rata. Ustupak je uključen u revidirani američki mirovni plan koji je pripremio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i koji je u srijedu navečer proslijeđen američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

U izradi prijedloga sudjelovali su francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i Merz, što je njemački kancelar i potvrdio.

Prema stajalištu Kijeva, demilitarizirana zona zahtijevala bi povlačenje i ukrajinskih i ruskih snaga s obje strane trenutačne linije bojišnice u Donbasu. Ova strateški važna regija, industrijski bazen koji Rusija teži od 2014., mogla bi potom biti stavljena pod nadzor međunarodnih snaga, uključujući SAD.

Foto: Anatolii Stepanov

- Demilitarizirana zona trebala bi postojati s obje strane linije bojišnice. Bit će potrebno s logičkog i pravnog stajališta utvrditi hoće li biti potrebno povući sve vrste oružja ili samo teško naoružanje - rekao je Mihajlo Podoljak, savjetnik šefa ureda predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog.

Ipak, iz Ureda predsjednika poručuju da se Ukrajina ni na što nije obvezala i da se radi o pogrešnoj interpretaciji poznatog francuskog lista. Predsjednički savjetnik za komunikacije Dmytro Lytvyn naglasio je da se Kijev ni na što nije obvezao, te da Le Monde pogrešno prenosi izjave glavnog savjetnika za pregovore Mihajla Podoljaka. Kako objašnjava, Podoljak je govorio o teorijskoj mogućnosti razgovora o različitim modelima sigurnosnih aranžmana, ali ne o ukrajinskom pristanku na demilitariziranu zonu.

Ništa bez referenduma

- Hoće li se Ukrajina na nešto složiti ili neće, može odlučiti isključivo najviše političko vodstvo ili narod Ukrajine - poručio je Lytvyn, podsjećajući na raniju Zelenskijevu izjavu da on “nema ni moralno ni pravno pravo” odricati se ukrajinskog teritorija bez volje građana. Službeni Kijev je dodao da još ništa konkretno nije dogovoreno.