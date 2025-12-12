Kremlj: Možda nam se neće svidjeti posljednje izmjene plana za mir u Ukrajini

Savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je u petak da Moskva nije vidjela revidirane američke prijedloge nakon posljednjih razgovora s Ukrajinom, ali da joj se neki od njih možda neće svidjeti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da se Kijev složio oko ključnih točaka plana poslijeratne obnove u razgovorima sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom, i drugim visokim dužnosnicima. Zelenski je rekao da je rad na "gospodarskom dokumentu" u tijeku i da je Ukrajina "u potpunosti usklađena s američkom stranom".

Sjedinjene Države nastoje osnovati investicijski fond u Ukrajini za sektore koji uključuju rijetke metale kao središnji aspekt poslijeratne obnove zemlje.

Moskva je također signalizirala svoj interes za privlačenje stranih ulaganja nakon što je Wall Street Journal izvijestio da su u mirovnom planu Washingtona i prijedlozi za ulaganje u ruske rijetke rude i energiju.

Ušakov je u petak rekao da ruska strana još nije vidjela nove prijedloge, ali je sugerirao da Moskva možda neće na njih gledati blagonaklono.

"Nismo vidjeli revidirane verzije američkih nacrta. Kad ih vidimo, možda nam se neće svidjeti mnogo toga, tako ja to osjećam", rekao je Ušakov novinarima.

Dodao je da se očekuje da će europski i ukrajinski dužnosnici tijekom vikenda sudjelovati u "aktivnoj sesiji zajedničkog davanja ideja" te da Kremlj treba vidjeti kakav će biti ishod.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u četvrtak da više nema "nesporazuma" s Washingtonom oko Ukrajine, ali je dodao da Moskva želi da eventualni mirovni plan uključuje kolektivna sigurnosna jamstva za sve uključene strane.