Bernarda Jug radi u našoj školi tjedno dva dana po dva sata sa šest učenika. Radi se o djeci od prvog do četvrtog razreda. Nije bilo pritužbi na njezin rad kao ni disciplinskih problema niti je bio pokrenut inspekcijski nadzor, odgovorila nam je Sonja Vuljak, ravnateljica osnovne škole u Đelekovcu o huškačici Bernardi Jug.

Već smo pisali o Bernardi Jug, koja huška, vrijeđa i prijeti neistomišljenicima sa svog Facebooka, zbog čega su je već policiji prijavili iz zabočkog Centra za socijalnu skrb, a pedagogica škole iz Krapinskih Toplica koju je nazvala 'zagorskom sotonom', 'zločincem', 'četnikušom', 'ubojicom' i 'zlostavljačicom' rekla nam je kako će podići privatnu tužbu.

Pogledajte video: Ovako huška Bernarda Jug

'Konzultirat ćemo se s Ministarstvom'

Ravnateljici škole u kojoj Jug radi postavili smo nekoliko pitanja, između ostaloga i smatra li da je njezino ponašanje primjereno i namjerava li dopustiti da i dalje predaje u školi.

- Slijedom svih objava Bernarde Jug u medijima, kao i njezinih aktivnosti izvan škole, konzultirat ćemo se s resornim Ministarstvom te će se postupati u skladu sa Zakonom - odgovorila nam je 'diplomatski' ravnateljica.

U zadnjem videu koji je Bernarda Jug prenosila uživo na Facebooku, i to dok je vozila, predstavila se kao lakmus-papir preko kojeg se vidi tko je sotona. Neke stvari nisu za prenositi, ali dio ćemo staviti.

Ovo su riječi, ponavljamo još jedanput, žene koja radi s djecom.

- Ovo je sada vrijeme lustracije. Tek ćete sad vidjeti što stiže, jer je vrijeme da hrvatske flundre i fufe prestanu uništavati ovaj narod i ovu zemlju. Hrvatske fufe su ubile oko milijun malih Hrvata i Hrvatica. Te fufe sada bijesne na Bernardu Jug. One se nalaze u medijima, one se nalaze po školama, one su učiteljice, one su čistačice, one su tajnice, one su računovotkinje. One su nečije kvazisupruge, kvazimatere, a u stvari su ubojice. Sve te ku*vetine koje se nisu digle zbog toga što su one ubile milijun malih Hrvata i Hrvatica i koje sada žele ubiti mene na različite načine koristeći sotonizirane režimske medije u kojima rade ljudi koji su prodali dušu đavlu - rekla je između ostaloga Bernarda Jug.