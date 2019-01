'Hvala vam dragi i dobri ljudi, osjećam se kao da sam u raju'

Ma imam hrane hvala Bogu za pola godine. Evo, cijela hrpa složena je u spavaćoj sobi. Nikad nisam ništa slično doživio. Stigle su donacije tjestenine,konzervi graha i graška,mesni naresci, paštete, riža, razne juhe, brašno, ulje, govori duboko ganut Davor Vitasović (46), ponosno nam pokazujući svoj novouređeni stan.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1202538 / Davor Vitasović je bio u šopingu i kupio si puno stvari koje su mu potrebne.]

Taj isti stan u koji smo ušli prije mjesec dana više nije derutan, hladan, prepun vlage, a ni krov više ne prokišnjava. Davor nam je tada kroz bolne jecaje priznao da živi teško, od 1150 kuna socijalne pomoći, pa jede tek svaki treći dan. Pokazivao nam je prazan ormarić u kojem je, kad bi mu susjed donio, držao hranu. Jecajući nam je priznao da bi umro od gladi da nema dobrog susjeda. I tako je godinama bio gladan, na zimi i sam. Te riječi odjeknule se poput bombe. Takva tuga, bijeda i jad koja je svakome natjerala suze na oči i slomila srce u nevjerici da ljudi danas žive u takvim uvjetima, dignula je dobre ljude iz Hrvatske, ali i iz inozemstva na noge. Lavina se već drugi dan nakon objave teksta u 24sata pokrenula. Ujedinili su se mnogobrojni velikodušni ljudi i pomogli mu u ostvarenju dostojanstvenog života kakvog svaki čovjek zaslužuje. Skromni Davor suze radosnice nikako ne može sakriti.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Napokon mu je toplo

- Nikad nisam ništa slično doživio. Stigle su donacije tjestenine, konzerve graha i graška, mesni naresci, paštete, riža, razne juhe, brašno, ulje... Hvala još jednom svim ljudima iz Hrvatske i inozemstva na mnogobrojnim pozivima koji ne prestaju. Zovu me i pitaju što mi još treba - kaže Davor.

I doista, za vrijeme našeg posjeta telefon mu nije prestajao zvoniti. Nakon objave njegove teške životne priče u novinama, kaže drhtavim glasom, život mu se preokrenuo i sve je krenulo na bolje.

- Čak sam dobio novi šporet, a dobri ljudi su mi postavili i laminat na pod i ofarbali mi kuhinju. Uskoro trebaju stići i novi kuhinjski elementi pa ću imati sve - oduševljeno nam priča Davor dodajući kako je proslavio i najljepši Božić ikada. Konačno je mogao upaliti i lampice. Do sada njima nije mogao ukrasiti stan i dati mu božićni ugođaj zbog opasnosti od požara.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Stigla su mi drva za ogrijev, a još će i nova stići. Uživam u pucketanju vatre iz peći, a do prije nekoliko mjeseci molio sam se da preživim hladnu zimu - kaže skromno.

Na njegovu licu više nema tuge i straha hoće li preživjeti već samo osmijeh.

- Ja sad živim svoj san. Konačno živim. Ma živim kao kralj od kada mi je počela stizati pomoć dobrih ljudi. Već su me susjedi prozvali “kralj Raše.” Ni u snu se nisam nadao ovakvom lijepom životu. Čini mi se kao da sanjam i bojim se probuditi - rekao nam je prije mjesec dana kada se pokrenula lavina dobrote i kada je dobio čizme na poklon. Dobio je i televiziju i novi krevet pa uživa sit u svom novouređenom, toplom stanu. A ono što Davora još uvijek tišti upravo je prodaja općinskih stanova u toj ruševnoj zgradi u kojoj godinama živi.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Ja bih htio otkupiti stan uz pomoć dobrih ljudi, da znam da me nitko neće nikada izbaciti iz njega. Živim od 1150 kuna socijalne pmoći pa nemam neke mogućnosti ići u podstanare jer mi ništa ne bi ostalo za život - kaže Davor koji se boji da će, nakon prodaje stanova, u njemu morati plaćati najamninu. Načelnica Općine Raša, Glorija Paliska, potvrdila je da će se prodavati stanovi u vlasništvu Općine.

Načelnica Općine Raša Glorija Paliska potvrdila je prodaju stanova u općinskom vlasništvu.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Ostat će u tom stanu

- Prodaje se više od 90 općinskih stanova. S obzirom da je Davor Vitasović zaštićeni stanar, taj stan ostat će njemu na korištenje i neće se prodavati. On će i dalje živjeti u tom općinskom stanu po istim uvjetima kao do sada. Obnovili smo mu do sada strujne instalacije o trošku općine - kratko je rekla. Davor je odrastao u domu i išao u specijalnu školu. Iako je tražio, nije mogao naći posao, te je na zavodu za zapošljavanje još od kraja devedesetih. Da bi zaradio neki novac, na poziv cijepa i slaže drva i uređuje vrtove i okućnice.