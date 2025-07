U kući obitelji Šorman u Podravskim Podgajcima kraj Donjeg Miholjca sve je užurbano. Dječak Dino (11) s bakom Anitom (51) već danima pere i suši veliku hrpu svojih plišanaca koje je godinama sakupljao, a koje mu je nekad kupovala i mama Tihana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:37 Priča koja slama srce! Dino (11) prodaje igračke da pomogne bolesnoj majci: 'Samo da je tu' | Video: 24sata/David Jerković/Pixsell

Dino voli svoje plišance, ali sad ih namjerava sve prodati kako bi pribavio novac za kupnju skupog aspiratora koji je neophodan upravo njegovoj teško bolesnoj mami. Tihana Šorman (34) radila je kao medicinska sestra u osječkoj bolnici do 2017. godine, kad je, putujući na posao, nastradala u prometnoj nesreći u kojoj je zadobila teške ozljede glave. Autom je sletjela s ceste i zabila se u drvo. Iz smrskanog automobila vatrogasci su je izvlačili sat vremena. Njezin sinčić Dino tad je imao samo tri godine.

Donji Miholjac: Dječak Dino prodaje plišance | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ostao je sam s bakom jer je, nekoliko mjeseci ranije, u sličnoj prometnoj nesreći poginuo i njegov otac, tadašnji Tihanin zaručnik. Tihanu su liječnici uspjeli spasiti iz kliničke smrti operacijom na mozgu, nakon koje je više tjedana bila u traumatskoj komi.

- Tihanu su mnogi liječnici u bolnici znali i zato su dali sve od sebe da je vrate u život. Čim se probudila iz kome znali smo da će oporavak biti težak, vjerojatno i nemoguć. Nije mogla ništa. Tek nas je prepoznavala pogledom, davala očima signale. Sve ove godine hranimo je preko ugrađenog PEG-a u želucu, ima kateter, pelene, ne može sjediti niti micati rukama i nogama - kaže Tihanina mama Anita, koja osam godina ne odustaje od neprekidne skrbi za svoje dijete. Iako ima još dvoje odrasle djece, Tihana je za nju prioritet.

‘Nismo odustali od nje’

- Kad smo shvatili da je ona zapravo palijativni pacijent, nuđeno mi je da je smjestim u ustanovu u Strmac, ali nisam dala. Skrbim o njoj sama jer nitko se neće izboriti za moje dijete kao ja. Iako sam pored nje 24 sata, dogodilo se ipak da sam joj tijekom ovih osam godina četiri puta spasila život jer sam na vrijeme vidjela da se događa nešto loše. Ne znam bi li u nekoj ustanovi tako brzo reagirali. Nakon nesreće Tihana je postala 100-postotni invalid, mozak joj radi svega 10-ak posto, tijelo joj je u stalnim spazmima, tetraplegičar je i stalno je u budnoj komi. Doktori su govorili da neće preživjeti, neće moći samostalno disati, neće se probuditi iz kome, da će biti nesvjesna ičega, ali sve je to moja Tihana opovrgla. Liječnici ne mogu odrediti stupanj njezine svjesnosti, no ja znam da ona čuje, vidi, osjeća sve što se događa oko nje. Znam da prepoznaje moj glas ili glas sina, jer svaki puta kad on uđe njoj u sobu, ona okreće glavu od njega, izbjegava ga jer ne želi da je takvu gleda. Mršti se kad nešto ne želi, glasovima me doziva kad nešto treba i pozdravlja me treptanjem očiju - govori mama Anita, koja Tihanu hrani miksanom hranom, a na usta joj daje pudinge, čokolino i neke slatke tekućine.

Donji Miholjac: Dječak Dino prodaje plišance | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Iako je maleni Dino u početku teško prihvaćao mamino stanje jer nije shvaćao zašto ga mama ne može zagrliti i s njim razgovarati, s vremenom je shvatio da mu se ona zapravo ne može osmjehnuti niti ga pozdraviti kad dođe u njezinu sobu. Bio je jako tužan jer je odjednom ostao i bez tate i mame, kakvu pamti, ali okružen stalnom ljubavlju ostatka obitelji, polako se privikao na mamine treptaje kao jedini signal njezine prisutnosti.

Dino je odlikaš, sad će u peti razred, istovremeno pohađa i glazbenu školu. Kad treba pisati o mami, za Majčin dan u školu uvijek ponese jednu te istu maminu sliku koju ima iz vremena kad je bila zdrava.

Donji Miholjac: Dječak Dino prodaje plišance | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Kad dođem iz škole, pričam mami što se sve događalo. Sretna je kad joj kažem da sam dobar u glazbenoj školi jer je ona željela da sviram neki instrument, a već tri godine učim harmoniku. Sad moram i gitaru, kad mi je baka kupi. Nekad mamu samo gledam dok spava. Svaku večer joj dođem poželjeti laku noć i poljubiti je. Znam da ona to voli i osjeti. Ne bih volio da je negdje drugdje. Volim kad je tu. Bojim se kad joj je teško, kad je bolesna ili kad ide na operacije. Baka je sad rekla da joj treba taj aparat koji je jako skup i odlučio sam prodati sve svoje plišance na kirvaju u Viljevu - odlučan je Dino (11), kojemu su prijatelji obećali darovati i svoje plišance, samo da zaradi što više.

Crteži za pomoć Tihani

A pomaže mu i prijateljica Lana Novak, koja isto ima 11 godina i rođena je u osječkoj bolnici kad i Dino. Lanina majka i Tihana bile su prijateljice koje su u isto vrijeme išle roditi. Lana sad živi u Njemačkoj, ali nakon što je s tatom Domagojem posjetila Dinu i njegovu bolesnu mamu, djevojčica je odlučila pomoći. Kako voli slikati, naslikala je 15-ak malih umjetničkih djela i ponudila na prodaju.

Foto: Privatni album

- Tihana i ja smo prijatelji od djetinjstva. Otkako je nastradala, posjećujem i nju i njenu mamu Anitu. Odlučio sam se uključiti u akciju sakupljanja novca za potreban aparat za aspiraciju pa sam u Njemačkoj napravio zakladu. Mnogi uplaćuju novac, a Lana je dala svoje crteže i rekla da ih prodam - kaže tata Domagoj. Tihana je u međuvremenu ostvarila pravo na invalidninu i mirovinu, a njena mama status skrbnika. Ipak, malo je to novca za sve potrebe skrbi, stoga, kad god je iznimno neophodno, zamole za pomoć dobre ljude. A oni uvijek priskoče u pomoć.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:14 Priča koja slama srce! Dino (11) prodaje igračke da pomogne bolesnoj majci: 'Samo da je tu' | Video: 24sata/David Jerković/Pixsell

Donji Miholjac: Dječak Dino prodaje plišance | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Tihana je imala do sada 15 operacija. Čak je dobila i početak raka grlića maternice koji smo morali sanirati. Ima često problema s tlakom, pa nam je rečeno da će vjerojatno dobiti pacemaker, s obzirom na to da ima svega 35-40 otkucaja srca u minuti. Zbog ležanja često ima bronhitise i upale pluća, što stvara nakupine sluzi i počne se gušiti ako je ne aspiriram. To je mukotrpan posao jer se taj šlajm brzo nakuplja kad je bolesna. Zadnji puta nam je trebalo 15 dana da se oporavi od bronhitisa, a ja sam je aspirirala svakih nekoliko sati. Onda mi je jedna žena rekla da postoji uređaj koji to olakšava, oslobađa tu sluz. Našla sam na internetu da se to zove VEST uređaj za čišćenje dišnih puteva. To je pulsni generator koji oponaša perkusionu fizikalnu terapiju. Nije bilo druge nego opet zamoliti dobre ljude - kaže tiho Anita.

Donji Miholjac: Dječak Dino prodaje plišance | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Prema ponudi tvrtke iz Zagreba, uređaj stoji 12.300 eura. Novac se polako prikuplja i to daje nadu obitelji Šorman da će Tihana ipak dobiti prijeko potreban aspirator.

Svi koji to žele, obitelji mogu pomoći uplatom na račun Anite Šorman. IBAN: HR6923400093211110364, SWIFT: PBZGHR2X