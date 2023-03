Hvali se da je Armenka, a tamo je se srame. Zabranili joj ulazak u državu: 'Izdajice, mrze Putina'

Putinovoj omiljenoj propagandistici Margariti Simonjan, koja se deklarira kao 'Ruskinja i Armenka', armenske vlasti zabranile su ulazak u državu, što je krvožednu urednicu i novinarku 'natjeralo' da krene s 'paljbom' na društvenim mrežama, javljaju ukrajinski mediji.

Simonjan je rođena u ruskom Krasnodaru, u obitelj armenskih izbjeglica, i često je isticala kako je ponosna na svoje korijene.

Ali Armenija na nju nikako nije ponosna. Ništa čudno, kad uzmemo u obzir da je od početka rata vrijeđala i prijetila svima koji ne misle kao ona. Pa i 'svoju' Armeniju.

- Mi smo neovisna država. Imamo pravo koristiti ove mehanizme kako bi zaštitili svoje interese. Ti ljudi trebaju poštivati armensku vladu i odabir ljudi - kaže armenski premijer Nikol Pašinjan

Nije dugo trebalo čekati na reakciju Simonjan, koja je zabranu zaradila zbog svojih konstantnih uvreda armenskoj vlasti.

Izdajice, mrzitelji, rušitelji...

- Pašinjan je izdajica armenskog naroda, on je prodao i izdao sve armenske interese koje je mogao izdati i prodati, i prodat će i izdati one koji do sada nisu mogli. On mrzi Rusiju i vara Putina - objavila je na svom Telegram kanalu Margarita i podsjetila kako je to već napisala u prošlosti, zbog čega joj je, između ostalog, i zabranjen ulazak u Armeniju. Odmah je nastavila:

- Niste vjerovali da se čistokrvnoj Armenki može zabraniti ulazak u Armeniju. To me, da budem iskrena, i ne dira previše - ionako nisam imala namjeru ići u Armeniju, a tamo sam bila samo dva puta u životu. Pod njegovom vladavinom, ni u kojem scenariju ne bih išla u Armeniju - veli Simonjan, koja je premijera Armenije optužila da radi za CIA-u.

Ima i savjet za armensku vladu.

- Popravite svoje izjave. 'Margariti Simonjan zabranjen je ulazak u Armeniju zbog gađenja prema aktualnoj vladi' - napisala je.

Prošlog tjedna je ponosno isticala svoje armensko korijenje, ali je ustvrdila i kako je ona 'ruski čovjek'. Pa je ispričala i što je za nju 'ruski čovjek'. Kroz analogiju o cipelama...

Ofucana papuča koju volite

- Pravi ruski čovjek, u širokom smislu te riječi, jer ja sam Armenka, ali sam i ruski čovjek, ne može dugo živjeti u inozemstvu. Ja sam probala i to ne ide. Mi smo drugačiji - rekla je Margarita na startu i tako podsjetila na svoje školovanje na Zapadu.

Odmah je nastavila. Svi koji nisu kao ona, naravno, po njoj, nisu normalni...

- Ako može živjeti dugo u inozemstvu, onda nije normalan ruski čovjek. Oni koji to mogu nemaju pravu vezu s Rusijom, nemaju osjećaj za domovinu i ne shvaćaju Rusiju. Ne osuđujem nikoga niti postavljam pitanja - rekla je Margarita i onda došla do svoje analogije koja je nasmijala mnoge.

- Ruski čovjek koji živi u inozemstvu je netko tko nosi cipele koje su mu preuske. Možda su to prelijepe, moderne cipele. Izvrsne su, čiste i nove. Napravio ih je neki poznati brend. Ali te cipele su preuske i nešto ne valja s njima. I samo sanjate o tome da ih skinete i stavite svoje stare, ofucane papuče. Možda nisu nove, ali toliko ste sretni u ovim starim papučama - završila je Simonjan.

Rusija je dakle, po Simonjan, ofucana papuča, a Zapad je uska cipela. I svi koji ne vole ofucane papuče su nenormalni...

