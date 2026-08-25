Ernest Petry više nije šef županijskog HDZ-a, ali kaže kako će se uvijek davati za stranku. No stranke je redovito napuštao. Mjesto župana, s dobrom plaćom, neće dati...
PETRYEVE STRANAČKE AVANTURE PLUS+
Hvali se da je vojnik HDZ-a: Petry 2013. bio na listi SDP-a
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“Dajem se za HDZ 24 sata”. Ovom se izjavom Ernest Petry pokušavao obraniti nakon što su u javnost dospjele fotografije i snimke njegova druženja s fatalnom ženom. Podsjetimo, ličko-senjski župan večer prije izvanredne sjednice Sabora zbog otpada u Gospiću otišao na, kako tvrdi, rođendan gdje su ga mještani fotografirali u zanosu - ljubakao se sa izvjesnom Anom.
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