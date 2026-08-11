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Hvalimo se resursima, a nepovratno ih uništavamo

Piše Boris Rašeta,
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Hvalimo se resursima, a nepovratno ih uništavamo
Gospić: Prosvjedni hod "Hodaj za Liku" zbog ilegalnog odlagališta otpada | Foto: Zoran Oreskovic/PIXSELL
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Komentari 2
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IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'

Snažno podrhtavanje osjetilo se stotinama kilometara od epicentra. Tresle su se zgrade u Bogoti, a potres su osjetili stanovnici brojnih gradova u središnjoj i zapadnoj Kolumbiji. Prema Reutersu, podrhtavanje je zabilježeno i u Venezueli.
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MUKA U KAŠTELIMA

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Kupače u Kaštelima izgrizla glavata želva. Mještani: ‘Pod hitno je uklonite. U strahu smo!’. Biolog: ‘Ona štiti sebe, ne dirajte je. Pa zar treba maknuti i medvjede i vukove iz šuma?'
VIDEO Više od 130 poginulih u Kolumbiji, stotine ozlijeđenih, pomoć stiže iz sve više zemalja
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VIDEO Više od 130 poginulih u Kolumbiji, stotine ozlijeđenih, pomoć stiže iz sve više zemalja

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u ponedjeljak da je Europska unija spremna „pružiti dodatnu pomoć” Kolumbiji, koju je pogodio snažan potres.

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