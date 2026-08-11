Hrvatska politička ekonomija počiva na nekoliko jednostavnih varijabli. Ljeti se cijela nacija pretvori u kolektivnog brojača turista na Lučkom. Prođe li ih dovoljno, državna će se blagajna lijepo napuniti
AKO PROĐE, PROĐE PLUS+
Hvalimo se resursima, a nepovratno ih uništavamo
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Hrvatska politika je nalik na miss - živi od prirodne ljepote, a na pitanja odgovara sa “It’s OK”. Često, prečesto, možemo čuti rečenicu: “Mi imamo resurse, ali...”
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