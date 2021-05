Svoj penis naziva “slonićem”. Ima i tetovažu slona u donjem dijelu trbuha, koja čini optičku varku da mu penis izgleda kao surla.

Riječanima je poznat kao Lino, a zove se Antun Antunović i želi biti riječki gradonačelnik. Da tepa svojem “veseljku” otkrio je 2009. u emisiji “Trenutak istine”. Priznao je i kako se zna dogoditi da se “sloniću” ne može dići surla. Pritom nije stao pa se pohvalio i kako je sudjelovao u grupnjacima do pet ljudi te da se jednom napalio na svog 60-godišnjeg prijatelja.

- On ima najbolju stražnjicu na svijetu - rekao je tad Antun.

Doznali smo tad i kako bi, da zadivi prijatelje, pred društvom znao gutati žilete i kako je više puta prevario ženu s kojom je u braku već 33 godine i od koje je katkad znao “pobrati šamar”. S ljubavnicama, od kojih bi se neke znale pomokriti po njemu, nerijetko se “družio” u bračnom krevetu, kojeg bi, iz poštovanja prema supruzi, tad zamijenio novim.

Nikad nije, rekao je tad, zaboravio godišnjicu braka, ali znalo mu se dogoditi da je ženi poklonio romantičan dar koji je zapravo kupio ljubavnici. Za 50.000 kuna u emisiji je priznao kako je barem jednom poželio da mu žena umre i kako bi se oženio ljubavnicom. Supruga mu je sve nevjere oprostila. Kao pasionirani kockar kaže da je u jednom danu prokockao i više od 100.000 kuna. Danas kaže kako se sudjelovanja u “Trenutku istine” ne srami.

- Prošlost me uopće ne zanima, svi sve znaju, a vraćati se u to nema nikakvog smisla. Svatko griješi, no to moje natjecanje ne smatram pogreškom. Riječani me znaju, dapače, to natjecanje smatram pozitivnim iskustvom - kaže Antunović.

Sugrađanima se, kao nezavisni kandidat, prvi put predstavio tek 22. travnja, i to preko društvenih mreža ističući kako se kandidirao zbog ljubavi prema gradu u kojem je odrastao.

- Imam dvije kćeri i unuku, kojima želim bolji život u boljoj Rijeci - kaže ovaj riječki ribar.

Skupljajući potpise za kandidaturu Riječane je prije tjedan dana častio svježim srdelicama, a najavljujući kandidaturu na Facebooku je napisao da ga je na to potaknula ljubav prema gradu te "devastacija, privatizacija i stagnacija općenitog napretka".

- Grad se uspavao a sada je vrijeme za buđenje. Kao nezavisni kandidat nemam u planu koaliciju ni sa kime te bih kao gradonačelnik bio otvoren prema svima neovisno o dobi, spolu i nacionalnosti - rekao je Antunović.