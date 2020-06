Hvalio stručnjake zbog izuma cjepiva za AIDS koje ne postoji!

Američki predsjednik Donald Trump ne prestaje nizati gafove kada govori o korona virusu. Njegovi stručnjaci za odnose s javnošću vjerojatno čupaju kosu kada počne o tome, a ovaj puta dotaknuo se i AIDS-a

<p>Naime, u svojoj izjavi za medije oko reformi policije, Trump je rekao kako će do kraja godine imati lijek i cjepivo protiv korona virusa. Pripisao je to postignuće briljantnim znanstvenicima koji su zaslužni i za to što danas imamo cjepivo protiv AIDS-a.</p><p>Važno je istaknuti, takvo cjepivo ne postoji!</p><p><strong>TRUMPOV GAF POGLEDAJTE NA 22:28</strong></p><p>- Ti ljudi su najbolji, najpametniji i najgenijalniji ljudi. I došli su do cjepiva za AIDS - rekao je Trump pa nastavio.</p><p>- Puno je stvari tu, različitih komponenti, ali lijek za AIDS... To je nekad bila smrtna presuda, a sada ljudi žive s tim uz tablete. Nevjerojatno - dodao je.</p><p>Ne treba ni reći da je snimka vrlo brzo postala viralna. Podsjetimo, Trump je ranije korona virus nazivao običnom gripicom pa i sugerirao znanstvenicima da nekako dovedu svjetlost u ljudsko tijelo kad se već virus sporije širi pod svjetlom kao i da bi se mogao osmisliti način da se dezinficira ljudsko tijelo iznutra i očisti od virusa.</p><p> </p>