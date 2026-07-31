FOTO Drama kod Hvara: Planula brodica, spasili su četvero ljudi. Među njima bilo i dvoje djece!

Dojava o požaru na brodici kod otoka Hvara u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), zaprimljena je posredstvom očevidaca u petak, 31. srpnja u 11.52 sati, o čemu je obaviještena Lučka kapetanija Split te ispostave u Milni i Hvaru, priopćili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. O događaju je obaviještena i Postaja pomorske i aerodromske policije Split (PPAP Split).

Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Temeljem izravne komunikacije sa dojaviteljem iz MRCC Rijeka, spasilačkim jedinicama iz Milne i Hvara prenesena je informacija kako je četveročlana posada, od kojih dvoje djece, u međuvremenu neozlijeđeni evakuirani sa brodice u požaru na drugo obližnje plovilo te su potom policijskom brodicom prevezeni na kopno.

Na spasilačku brodicu iz sastava ILK Hvar prije isplovljavanja ukrcani su pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva DVD Hvar, a na poziciju nesreće stigli su u 12.15 sati, gdje su zatekli brodicu u požaru na oko 200 metara od obale Rta Pelegrin, sa zapadne strane otoka Hvara. Nedugo po dolasku vatrogasci su požar na brodici stavili pod nadzor, a brodica je ostala u plutajućem stanju.

Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Službenici ILK Hvar i Milna preliminarnim očevidom ustanovili su kako je na brodici dužine oko 10 metara, hrvatske zastave, požar izbio u krmenom dijelu.

Iako je u brodskom spremniku preostalo oko 700 litara pogonskog goriva, na poziciji nesreće nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša. Službenici ILK Milna opožarenu brodicu uzeli su u tegalj te je nedugo potom osigurana na vezu, u hvarskoj Križnoj luci, gdje će se nastaviti očevidne radnje o uzrocima ove pomorske nesreće.