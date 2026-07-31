Obavijesti

News

Komentari 1
POŽAR NA KRMI

FOTO Drama kod Hvara: Planula brodica, spasili su četvero ljudi. Među njima bilo i dvoje djece!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Drama kod Hvara: Planula brodica, spasili su četvero ljudi. Među njima bilo i dvoje djece!
7
Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Službenici ILK Hvar i Milna preliminarnim očevidom ustanovili su kako je na brodici dužine oko 10 metara, hrvatske zastave, požar izbio u krmenom dijelu

Dojava o požaru na brodici kod otoka Hvara u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), zaprimljena je posredstvom očevidaca u petak, 31. srpnja u 11.52 sati, o čemu je obaviještena Lučka kapetanija Split te ispostave u Milni i Hvaru, priopćili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. O događaju je obaviještena i Postaja pomorske i aerodromske policije Split (PPAP Split).

Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Temeljem izravne komunikacije sa dojaviteljem iz MRCC Rijeka, spasilačkim jedinicama iz Milne i Hvara prenesena je informacija kako je četveročlana posada, od kojih dvoje djece, u međuvremenu neozlijeđeni evakuirani sa brodice u požaru na drugo obližnje plovilo te su potom policijskom brodicom prevezeni na kopno.

KRAJ EVAKUACIJA FOTO Tisuće ljudi vraćaju se svojim kućama na jugozapadu Francuske dok požar slabi
FOTO Tisuće ljudi vraćaju se svojim kućama na jugozapadu Francuske dok požar slabi

Na spasilačku brodicu iz sastava ILK Hvar prije isplovljavanja ukrcani su pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva DVD Hvar, a na poziciju nesreće stigli su u 12.15 sati, gdje su zatekli brodicu u požaru na oko 200 metara od obale Rta Pelegrin, sa zapadne strane otoka Hvara. Nedugo po dolasku vatrogasci su požar na brodici stavili pod nadzor, a brodica je ostala u plutajućem stanju.

Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Službenici ILK Hvar i Milna preliminarnim očevidom ustanovili su kako je na brodici dužine oko 10 metara, hrvatske zastave, požar izbio u krmenom dijelu.

VATROGASCI UGASILI POŽAR VIDEO BUKTINJA KOD VALPOVA 'Zapalio se autobus, počelo se dimiti. Svi su pomogli gasiti'
VIDEO BUKTINJA KOD VALPOVA 'Zapalio se autobus, počelo se dimiti. Svi su pomogli gasiti'

Iako je u brodskom spremniku preostalo oko 700 litara pogonskog goriva, na poziciji nesreće nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša. Službenici ILK Milna opožarenu brodicu uzeli su u tegalj te je nedugo potom osigurana na vezu, u hvarskoj Križnoj luci, gdje će se nastaviti očevidne radnje o uzrocima ove pomorske nesreće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO KAOS U CEUTI 24 ljudi poginulo, vojska stigla kako bi odbili navalu tisuća migranata
TISUĆE SE OKUPLJAJU U MAROKU

VIDEO KAOS U CEUTI 24 ljudi poginulo, vojska stigla kako bi odbili navalu tisuća migranata

Povremeno dolazi do sukoba sa snagama sigurnosti, uključujući bacanje kamenja, a u blizini graničnog prijelaza izgorio je autobus. U tom incidentu nije bilo ozlijeđenih.
Fenomen Željka Keruma! Kako je od bagerista u Iraku, šećera došao do milijuna, ali i dugova
USPON I PAD

Fenomen Željka Keruma! Kako je od bagerista u Iraku, šećera došao do milijuna, ali i dugova

Željko Kerum uhićen je u akciji Uskoka. Uz njegovu poduzetničku i političku karijeru veže se niz kontroverzi. Od prvih zarada, dugova do suludih izjava. 'Rupe? Što mislite kako je meni u Ferrariju'
VIDEO Teška nesreća na A1: Prekinut promet prema moru, sletio helikopter kraj Zdenčine
STRADALI MOTORISTI

VIDEO Teška nesreća na A1: Prekinut promet prema moru, sletio helikopter kraj Zdenčine

Kako se doznaje došlo je do pada motocikla s dvoje ljudi, jednoj osobi se pruža pomoć zbog čega je stigao i helikopter kojim se prevozi u bolnicu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026