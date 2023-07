Komora apelira: Širi se svinjska kuga, pridržavajte se svih mjera

Hrvatska veterinarska komora (HVK) u petak je upozorila na važnost provedbe mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge (ASK) te tako izbjegle ozbiljne socioekonomske i javnozdravstvene posljedice.

HVK, kako se navodi u priopćenju, apelira na važnost provedbe mjera pasivnog i aktivnog nadzora ASK sukladno Programu nadziranja ASK za 2023. te nužnost edukacije posjednika svinja u odnosu na njihovu obvezu osiguravanja i provođenja dodatnih biosigurnosnih mjera u objektima u kojima se drže svinje, a koje su propisane godišnjom Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge.

Komora apelira na posjednike da se u cijelosti pridržavaju svih propisanih mjera u zonama zaštite i zonama nadziranja koje odredi Ministarstvo poljoprivrede i Veterinarska inspekcija, a koje su sadržane u Naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u RH.

Mjere je, kako su istaknuli, nužno s pažnjom čitati i s punom odgovornošću iste provoditi.

- Svaku promjenu zdravstvenog stanja i/ili uginuće svinja, žurno i bez odgađanja potrebno je prijaviti veterinaru te je najstrože zabranjeno zakapanje uginulih svinja bez stručnog postupanja i utvrđivanja uzroka uginuća- poručili su iz HVK.

Također su naglasili važnost i ulogu veterinarske struke u kontroli i suzbijanju zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza, osobito u slučajevima pojave naročito opasnih bolesti koje izazivaju velike gospodarske štete, kakva je i ASK.

Stoga pozivaju sve veterinarske djelatnike da prilikom zaprimanja prijave bolesti svinja postupaju u skladu s zakonodavnim okvirom i pravilima struke, pridržavajući se strogih biosigurnosnih mjera.

- U ovoj situaciji sprečavanje pojave ASK kod domaćih svinja i sprečavanje njenog daljnjeg širenja postavlja se kao imperativ, koji će osigurati opstanak svinjogojske proizvodnje u RH i spriječiti nastanak iznimno velike gospodarske štete- poručili su iz HVK.

U tome će se, kako su kazali, uspjeti ukoliko se posjednici svinja, prijevoznici svinja, trgovci, subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje i veterinarska služba, budu u cijelosti pridržavali svih zakonskih propisa koji reguliraju kontrolu, sprečavanje pojave i suzbijanje ASK.

HVK u priopćenju navodi kako je ASK zarazna virusna bolest isključivo domaćih i divljih svinja koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost svinja može doseći i sto posto.

- Virus je izrazito otporan na vanjske uvjete i ostaje dugotrajno prisutan u okolišu na zaraženom području. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje, ali se vrlo brzo širi bez obzira na granice, te ima ozbiljne socioekonomske i javnozdravstvene posljedice- istaknuli iz HVK.

Podsjećaju da je od prvog slučaja ASK na području RH, podizanjem intenziteta uzorkovanja i pregledom kontaktnih gospodarstava u odnosu na one na kojima je prvotno potvrđena sumnja, bolest do danas potvrđena na ukupno 84 gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije i dva u Brodsko-posavskoj županiji, a od 12. srpnja iz jedne uginule divlje svinje izoliran je virus ASK i u Karlovačkoj županiji.