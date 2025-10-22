Od 23. listopada do 6. studenoga bit će privremeno obustavljen kompletan željeznički promet između kolodvora Križevci, Koprivnica i Bregi, a od od 24. do 26. listopada između kolodvora Sesvete i Ivanić-Grad, te između kolodvora Sesvete i Vrbovec.
HŽ najavio: Veliki poremećaji i obustave prometa kod Sesveta i Dugog Sela zbog obnove pruge
HŽ Infrastruktura najavljuje znatnije poremećaje u željezničkom prometu od 23. listopada do 6. studenoga, zbog radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugoga kolosijeka na dionicama Dugo Selo – Križevci i Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom.
Od 23. listopada do 6. studenoga bit će privremeno obustavljen kompletan željeznički promet između kolodvora Križevci, Koprivnica i Bregi, a od od 24. do 26. listopada između kolodvora Sesvete i Ivanić-Grad, te između kolodvora Sesvete i Vrbovec.
Promet će biti obustavljen i od 27. do 29. listopada te 31. listopada od 11.00 do 15.00 sati između kolodvora Dugo Selo i Vrbovec. U tom razdoblju umjesto dijela vlakova vozit će autobusi, a dio vlakova bit će otkazan od Zagreb Glavnog kolodvora do Koprivnice, Virovitice, Novske i Savskog Marofa.
Gradsko-prigradski vlakovi od 24. do 26. listopada vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će tzv. kružni autobusi.
Posebna organizacija prometa prema danima može se vidjeti na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te u kolodvorima i stajalištima.
HŽ Infrastruktura moli putnike da za ažurirane informacije o voznim redovima i zamjenskome autobusnom prijevozu prate mrežne stranice.
U spomenutom razdoblju putnici s kartama HŽ Putničkog prijevoza moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽ Putničkog prijevoza.
Po završetku oba projekta zajedno vrijednih više od pola milijarde eura, pruga od Dugog Sela do mađarske granice postat će dvokolosiječna i osposobljena za brzine do 160 km/h. Završetak svih radova očekuje se 2026. godine.
