VOZIT ĆE BUSEVI

HŽ najavio: Veliki poremećaji i obustave prometa kod Sesveta i Dugog Sela zbog obnove pruge

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Izgradnja i renoviranje pruge Dugo Selo - Vrbovec - Križevci | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Od 23. listopada do 6. studenoga bit će privremeno obustavljen kompletan željeznički promet između kolodvora Križevci, Koprivnica i Bregi, a od od 24. do 26. listopada između kolodvora Sesvete i Ivanić-Grad, te između kolodvora Sesvete i Vrbovec.

HŽ Infrastruktura najavljuje znatnije poremećaje u željezničkom prometu od 23. listopada do 6. studenoga, zbog radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugoga kolosijeka na dionicama Dugo Selo – Križevci i Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom.

Promet će biti obustavljen i od 27. do 29. listopada te 31. listopada od 11.00 do 15.00 sati između kolodvora Dugo Selo i Vrbovec. U tom razdoblju umjesto dijela vlakova vozit će autobusi, a dio vlakova bit će otkazan od Zagreb Glavnog kolodvora do Koprivnice, Virovitice, Novske i Savskog Marofa.

Gradsko-prigradski vlakovi od 24. do 26. listopada vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će tzv. kružni autobusi.

Posebna organizacija prometa prema danima može se vidjeti na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te u kolodvorima i stajalištima. 

HŽ Infrastruktura moli putnike da za ažurirane informacije o voznim redovima i zamjenskome autobusnom prijevozu prate mrežne stranice.

U spomenutom razdoblju  putnici s kartama HŽ Putničkog prijevoza moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽ Putničkog prijevoza.

Po završetku oba projekta zajedno vrijednih više od pola milijarde eura, pruga od Dugog Sela do mađarske granice postat će dvokolosiječna i osposobljena za brzine do 160 km/h. Završetak svih radova očekuje se 2026. godine.

