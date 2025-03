HŽ o tragediji kod Zapadnog kolodvora: 'Sve upućuje na to da je imao mobitel i slušalice...'

Velika tragedija dogodila se u ponedjeljak poslijepodne kada je u naletu vlaka na zagrebačkom Zapadnom kolodvoru život izgubilo 14-godišnje dijete. Kako doznaje RTL Danas, dijete je pretrčavalo prijelaz, a prošlo je ispod rampe koja je u tom trenutku bila spuštena. Vlak je trubio puno dulje nego uobičajeno, rekla je svjedokinja koja radi u neposrednoj blizini. Na teren su odmah izašli policija, vatrogasci i Hitna pomoć, a promet je na toj dionici bio prekinut zbog očevida.

- Dječak od 14 godina se danas oko 14.30 provukao ispod spuštenog branika koji je najavljivao nailazak vlaka. Neoprezno je prelazio preko pruge. Prema neslužbenim informacijama, sve upućuje na to da je uz sebe imao mobitel i slušalice - rekla je za RTL glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Miša. Kaže da su slušalice, mobiteli i kapuljače koje ljudi nose sve veći problem, osobito kod tragedija kao današnja.

- Općenito, kad se događaju nesreće s mladima, često nose kapuljače na glavama. Možda ne bi na prvu rekli, ali kapuljače su veliki problem jer zaklanjaju pogled, ne možete vidjeti dobro lijevo-desno. Distrakcija, slušalice, mobiteli, sve više ima toga. Svatko je u svom filmu, nije u svom prostoru i vremenu, i vrlo lako se može dogoditi trenutak nepažnje koji sve to skupa učini kobnim - kaže Miša.

Na pitanje može li se još nešto napraviti po pitanju sigurnosti rekla je: "Vi možete postaviti najmoderniju signalizaciju, najmodernije uređaje, polubranike i branike, koji su najviša razina sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima u Hrvatskoj, ali ako ne postoji pažnja sudionika u prometu, ljudski faktor je ključan. Vidjeli ste da se ljudi često zavuku ispod rampe, zaobiđu spušteni polubranik, ljudi hodaju prugom ili uz nju, ne razmišljaju o tome da ne smiju prelaziti prugu bilo gdje, ne razmišljaju o opasnostima."

Kaže i kako su jedini način apeli i stalno ponavljati da treba biti oprezan.

- Ali zaista kad naiđete na prugu, stvarno se zaustavite, pogledajte lijevo-desno, jedan pogled može spasiti život. Ako vas strojovođa uoči na pruzi, njemu treba do 1500 metara da zaustavi vlak, on jednostavno ne može tako brzo stati. Nemojte računati na to da će vas netko vidjeti - zaključila je.