HŽ: 'Uvodimo dva dodatna večernja vlaka za bolju povezanost Rijeke i Permana'

HŽ Putnički promet od 6. listopada, radi bolje dostupnosti javnog prijevoza, uvodi u promet dva nova večernja vlaka koji će prometovati radnim danima, od ponedjeljka do petka na relaciji Rijeka – Permani – Rijeka.

Prema podacima iz riječke gradske uprave, uvođenjem ovih dviju dodatnih linija, broj dnevnih vlakova na relaciji Rijeka – Permani – Rijeka povećava se na 12, čime se dodatno unapređuje mobilnost građana te osigurava brži, pouzdaniji i učinkovitiji željeznički prijevoz.

Korištenje vlakova dodatno se potiče i kroz projekte besplatnog prijevoza za djecu, učenike, redovne studente, umirovljenike i osobe starije od 65 godina.

Primorsko-goranska županija, gradovi Rijeka i Bakar, Općina Matulji, Komunalno društvo Autotrolej i HŽ Putnički prijevoz od 2020. zajednički razvijaju integrirani sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke.

U okviru tog sustava, putnicima s važećom kartom Autotroleja omogućen je besplatan prijevoz vlakovima na relaciji Permani – Jurdani – Rijeka – Škrljevo, bez dodatnih troškova.

Cilj te suradnje je povećati korištenje javnog prijevoza, smanjiti broj osobnih automobila na cestama, poboljšati sigurnost u prometu te pridonijeti smanjenju emisije štetnih plinova.