Obavijesti

News

Komentari 0
OD 6. LISTOPADA

HŽ: 'Uvodimo dva dodatna večernja vlaka za bolju povezanost Rijeke i Permana'

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
HŽ: 'Uvodimo dva dodatna večernja vlaka za bolju povezanost Rijeke i Permana'
Predstavljena nova izravna željeznička putnička linija između Trsta (Villa Opicina) i Rijeke | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Cilj te suradnje je povećati korištenje javnog prijevoza, smanjiti broj osobnih automobila na cestama, poboljšati sigurnost u prometu te pridonijeti smanjenju emisije štetnih plinova

HŽ Putnički promet od 6. listopada, radi bolje dostupnosti javnog prijevoza, uvodi u promet dva nova večernja vlaka koji će prometovati radnim danima, od ponedjeljka do petka na relaciji Rijeka – Permani – Rijeka.

Prema podacima iz riječke gradske uprave, uvođenjem ovih dviju dodatnih linija, broj dnevnih vlakova na relaciji Rijeka – Permani – Rijeka povećava se na 12, čime se dodatno unapređuje mobilnost građana te osigurava brži, pouzdaniji i učinkovitiji željeznički prijevoz.

ODLAZE U BOSNU PO LIJEKOVE Stanovnici Privlake za 24sata: 'Nemamo doktora, ne možemo do lijeka, uputnica, očajni smo'
Stanovnici Privlake za 24sata: 'Nemamo doktora, ne možemo do lijeka, uputnica, očajni smo'

Korištenje vlakova dodatno se potiče i kroz projekte besplatnog prijevoza za djecu, učenike, redovne studente, umirovljenike i osobe starije od 65 godina.

Primorsko-goranska županija, gradovi Rijeka i Bakar, Općina Matulji, Komunalno društvo Autotrolej i HŽ Putnički prijevoz od 2020. zajednički razvijaju integrirani sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke.

U okviru tog sustava, putnicima s važećom kartom Autotroleja omogućen je besplatan prijevoz vlakovima na relaciji Permani – Jurdani – Rijeka – Škrljevo, bez dodatnih troškova.

Cilj te suradnje je povećati korištenje javnog prijevoza, smanjiti broj osobnih automobila na cestama, poboljšati sigurnost u prometu te pridonijeti smanjenju emisije štetnih plinova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!

Provjerite rezultate Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo održanog 30. rujna 2025. godine. Saznajte dobitne brojeve, iznos fonda dobitaka i statistike o broju uplaćenih i dobitnih listića
Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini
DETALJI VLADINIH MJERA

Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini

U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine
München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom
ZATVORILI DIO GRADA

München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom

Policija, pirotehničari i specijalci su na terenu i istražuju što se točno dogodilo. Sjeverni dio grada je zatvoren i mole vozače da ga izbjegavaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025