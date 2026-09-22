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SIGURNA ZA PIĆE

HZJZ nastavio testiranje vode u Lici i na Pagu, objavili rezultate

Piše HINA,
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HZJZ nastavio testiranje vode u Lici i na Pagu, objavili rezultate
Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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HZJZ, u prioopćenju, uz objavu rezultata za svaki od 18 uzoraka, navodi da je do sada uzorkovano ukupno 111 uzoraka i svi su analizirani uzorci vode, uključujući i nove, zdravstveno ispravni,

Zdravstveno je ispravna i sigurna za piće voda iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji (LSŽ) i na otoku Pagu, na slavinama unutar zona opskrbe Gospić 1, Mrđenovac, Senj te Tonković Vrilo, izvijestio je u utorak Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) koji nastavlja tjedno uzorkovanje.

Odlukom Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza, HZJZ u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo provodi tjedno uzorkovanje i analizu vode iz javnog vodoopskrbnog sustava, a novo uzorkovanje provedeno je 7. i 9. rujna i ukupno je uzeto 18 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama.

HZJZ, u prioopćenju, uz objavu rezultata za svaki od 18 uzoraka, navodi da je do sada uzorkovano ukupno 111 uzoraka i svi su analizirani uzorci vode, uključujući i nove, zdravstveno ispravni, a PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja.

Izvanredno uzorkovanje HZJZ nastavlja sukladno dinamici koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo, a rezultate će objavljivati jednom tjedno.

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