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TRI SLUČAJA U RH

HZJZ o virusu Zapadnog Nila u Hrvatskoj: 'Klimatski uvjeti mogu utjecati na tu bolest'

Piše Ivan Štengl,
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HZJZ o virusu Zapadnog Nila u Hrvatskoj: 'Klimatski uvjeti mogu utjecati na tu bolest'
Foto: Patrick Pleul/DPA
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Inkubacija virusa Zapadnog Nila traje od dva do 15 dana. Prema podacima HZJZ-a, između 70 i 80 posto infekcija prolazi bez simptoma, dok se kod ostalih mogu pojaviti blaži simptomi nalik gripi

Do sada su potvrđena tri slučaja zaraze virusom Zapadnog Nila u Hrvatskoj. HZJZ je za N1 istaknuo da je trenutačna epidemiološka situacija u Hrvatskoj uobičajena za ovo razdoblje godine.

- U Hrvatskoj je trenutna epidemiološka situacija u pogledu broja oboljelih virusom Zapadnog Nila (VZN) uobičajena. U sustavu prijavljivanja zaraznih bolesti zaprimili smo tri prijave oboljenja uzrokovanih virusom Zapadnog Nila, za osobe oboljele tijekom srpnja i kolovoza, što je uobičajen obrazac pojavljivanja obolijevanja u Hrvatskoj - navode iz HZJZ-a.

Ovaj virus najčešći je tijekom ljeta i početkom mjeseci kada je aktivnost komaraca na vrhuncu.

- Za ove koje trenutačno imamo prijavljene možemo reći da se radi o asimptomatskim infekcijama jer je većina infekcija koje nastaju ovim virusom asimptomatska, što znači da ustvari nemaju nikakve simptome, nego se infekcija otkrije nekakvim drugim testiranjem - rekla je epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina za Dnevnik Nove TV.

Na pitanje o utjecaju visokih temperatura i klimatskih promjena iz HZJZ-a navode da klimatski uvjeti mogu utjecati na bolesti koje prenose komarci, uključujući virus Zapadnog Nila.

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- Visoke temperature i klimatske promjene mogu utjecati na pojavnost uzročnika bolesti koje prenose komarci, uključujući i virus Zapadnog Nila, budući da klimatski uvjeti utječu na razvoj i aktivnost komaraca te na sam ciklus prijenosa virusa - rekli su iz HZJZ-a.

Inkubacija virusa Zapadnog Nila traje od dva do 15 dana. Prema podacima HZJZ-a, između 70 i 80 posto infekcija prolazi bez simptoma, dok se kod ostalih mogu pojaviti blaži simptomi nalik gripi.

Oni uključuju povišenu temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima i zglobovima, slabost, anoreksiju, povećane limfne čvorove, mučninu i povraćanje.

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