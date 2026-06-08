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HZMO: Na kraju svibnja 16.700 osiguranika više nego lani

Piše HINA,
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HZMO: Na kraju svibnja 16.700 osiguranika više nego lani
gradiliste | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Prema novim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj osiguranika u svibnju 2026. veći je gotovo jedan posto nego lani, uz najviše zaposlenih u industriji, trgovini i građevinarstvu.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) krajem svibnja 2026. u evidenciji je imao 1.780.476 osiguranika, što je za 16.652 ili 0,94 posto više u odnosu na isti lanjski mjesec, pokazuju prvi podaci tog zavoda objavljeni u ponedjeljak. Broj osiguranika krajem svibnja 2026. bio je veći za 58.950 osiguranika ili za 3,42 posto u odnosu na 31. svibnja 2024., dok je u odnosu na svibanj 2023. bio veći za 116.288 osiguranika ili za 6,99 posto, istaknuto je u objavi na HZMO-ovoj internetskoj stranici.

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Broj osiguranika indikator je razine zaposlenosti, a prema HZMO-ovim podacima, najveći broj osiguranika prema djelatnostima na kraju svibnja ove godine evidentiran je u prerađivačkoj industriji, 244.841, trgovini na veliko i na malo, 243.081, građevinarstvu, 155.264 te obrazovanju, 137.794.

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