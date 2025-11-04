Obavijesti

STIŽU PENZIJE

HZMO objavio kada kreću s isplatama mirovina za listopad

HZMO objavio kada kreću s isplatama mirovina za listopad
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je kako u petak 7. studenoga 2025. počinje isplata mirovina za listopad 2025. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. 

