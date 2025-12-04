Obavijesti

News

STIŽU PENZIJE

HZMO objavio kada počinju s isplatama mirovina za studeni

Zagreb: U prvih šest mjeseci ove godine 23.317 novih umirovljenika

U ponedjeljak 8. prosinca 2025. počinje isplata mirovina za studeni 2025. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr.

OSTALO

