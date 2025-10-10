HZZ: Krajem rujna 74.559 nezaposlenih, 10 posto manje nego rujnu prošle godine

Krajem rujna ove godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) registrirano je bilo 74.559 nezaposlenih osoba, što je deset posto ili 8.280 osoba manje nego u rujnu prošle godine, pokazuju podaci HZZ-a objavljeni u petak. U odnosu na kolovoz broj nezaposlenih smanjen je za 1,2 posto ili 936 osoba. Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 75.595 nezaposlenih, a oglašeno je 20.123 slobodnih radnih mjesta. Tijekom rujna ove godine, u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 15.215 osoba ili 10,7 posto više nego u rujnu lani. Pritom je 10.217 osoba ili 67,1 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 2.398 osoba iz redovitoga školovanja (15,8 posto) te 2.600 osoba iz neaktivnosti (17,1 posto).

Prema podacima HZZ-a, iz evidencije nezaposlenih izašla je 16.151 osoba, što je 14,5 posto manje nego u rujnu 2024. godine. Od toga je zaposleno 12.155 osoba, i to 11.270 osoba ili 92,7 posto na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 885 osoba ili 7,3 posto na temelju drugih poslovnih aktivnosti.

Najviše se zapošljava u obrazovanju, prerađivačkoj industriji i trgovini

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa najčešće je realizirano u obrazovanju - 4.317 osoba ili 38,3 posto. Slijedi prerađivačka industrija s 1.297 osoba ili 11,5 posto te trgovina na veliko i malo s 1.078 osoba ili 9,6 posto.

U rujnu je 3.996 osoba brisano iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr.

Gledano po županijama, u zapošljavanju su predvodili Splitsko-dalmatinska županija (1.621 osoba ili 14,4 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Grad Zagreb (1.288 osoba ili 11,4 posto) te Osječko-baranjska županija (1.239 osoba ili 11 posto).

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji 10.846 (14,5 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Osječko-baranjskoj županiji (10.778 ili 14,5 posto) i Gradu Zagrebu (10.109 ili 13,6 posto), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (823 ili 1,1 posto).

U rujnu je 19.995 osoba ili 26,8 posto od ukupnoga broja nezaposlenih koristilo novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi s istim mjesecom lani za 3,1 posto (644 osobe).

U rujnu 2025. godine preko usluga Zavoda oglašeno je 14.735 radnih mjesta, kroz koje su iskazane potrebe za 23.219 radnika. Broj traženih radnika povećao se za 1,6 posto u odnosu na isti mjesec lani.