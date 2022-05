HZZO će pokriti troškove Mirele Čavajde koja mora u Sloveniju jer u Hrvatskoj nema stručnjaka

Kod nas se to ne radi, ne znamo tko bi to napravio, u Hrvatskoj nema stručnjaka. Sve su to prva obrazloženja zašto se u Hrvatskoj Mireli Čavajdi nije mogao izvesti prekid trudnoće kojeg po zakonu moraju izvesti. Unatoč tome što je nakon nje u javnost istupila i žena kojoj su u KB Sveti Duh 2020. godine izveli prekid trudnoće u 22. tjednu i to medikamentozno, onako kako struka i preporučuje.

Iako je u javnost prvo izašla informacija da iz Petrove bolnice odnosno KBC - a Zagreb, ne žele napisati na papir da ne znaju ili ne žele izvesti zahvat pa Čavajdi HZZO ne može pokriti troškove liječenja u inozemstvu, došlo je do obrata.

Kako javlja HZZO, odobrili su refundaciju troškova.

- HZZO odobrio je trudnici Mireli Čavajdi pokrivanje troškova obavljanja medicinskog zahvata prekida trudnoće u Ginekološkoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra u Ljubljani. Boravak u ljubljanskoj bolnici bit će pokriven iz sredstava zdravstvenog osiguranja u skladu s odredbama koje reguliraju financiranje troškova liječenja i medicinskih zahvata hrvatskih zdravstvenih osiguranika u inozemstvu - rekao je.

Kako neslužbeno doznajemo, do danas su razmatrali njen zahtjev jer Povjerenstvo bolnice nije htjelo napisati da se zahvat ne može napraviti u Hrvatskoj, a kada napišu da su pacijentu ponudili novu opciju koju je pacijent odbio, HZZO ne plaća zahvat.

Podsjetimo, nakon što je stigla drugostupanjska odluka povjerenstva KBC-a Zagreb, ravnatelj Ćorušić je na javnoj televiziji izjavio da očekuje od kolega, odnosno njegovih zaposlenika, da Čavajdu pošalju u Sloveniju.

Nakon toga, ona dolazi u Petrovu bolnicu, gdje joj, po riječima njene odvjetnice, govore da nisu u mogućnosti pružiti zdravstvenu skrb sukladno odluci drugostupanjske komisije i odredbama zakona koji regulira prekid trudnoće.

Iz KBC-a Zagreb se uskoro javljaju s priopćenjem da su joj ponudili prijevremeni porod i da ga je odbila. No to što su joj ponudili nije prekid trudnoće, niti se tako radi po pravilima struke.

No na kraju, Čavajdi će troškovi biti podmireni, kako je i najavio sam ministar.

Najčitaniji članci