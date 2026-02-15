HZZO otkrio koliko je Hrvata otkazalo policu dopunskog osiguranja zbog nove cijene

Od 1. veljače na snazi je nova cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, umjesto 9,29 eura, osiguranici sada plaćaju 15 eura mjesečno. Nova cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a od 1. veljače iznosi 15 eura mjesečno, odnosno 180 eura godišnje, te će se primjenjivati na sve važeće i nove police, piše N1.

HZZO ističe da je riječ o prvom povećanju cijene dopunskog osiguranja nakon 12 godina. Dosadašnja mjesečna rata iznosila je 9,29 eura, odnosno 111,49 eura godišnje.

S novom godinom značajno poskupljuje dopunsko zdravstveno osiguranje | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Preliminarni podaci s kojima HZZO raspolaže pokazuju da je određeni broj osiguranika otkazao policu, no ne radi o značajnijem broju. Najveći broj naših građana ipak je prepoznao važnost ovakvog jedinstvenog oblika solidarnog dopunskog zdravstvenog osiguranja kakvo provodi HZZO i na ovaj način pokazali su svoju solidarnost i razumijevanje te su ostali osigurani kod HZZO-a i nadalje. Iz navedenog zaključujemo da osiguranici razumiju nužnost ove promjene koja će svima omogućiti dostupnu zdravstvenu zaštitu i nadalje - odgovorili su iz HZZO-a za N1.

Iz HZZO-a navode da su podaci o mogućnosti raskida police dopunskoga zdravstvenog osiguranja HZZO-a utvrđeni općim uvjetima sklapanja ugovora o polici dopunskoga zdravstvenog osiguranja HZZO-a.

- Ugovaratelj može pisanim putem otkazati ugovor uz otkazni rok od tri mjeseca uz obvezu plaćanja pripadajuće premije, a za koje vrijeme ostvaruje sva prava iz dopunskoga zdravstvenog osiguranja. Ugovaratelj s kojim je raskinut ugovor ili koji je otkazao ugovor, obvezan je HZZO-u platiti razliku između troškova zdravstvene zaštite i iznosa pripadajuće premije ako su troškovi zdravstvene zaštite viši od iznosa premije pripadajuće razdoblju osiguranja do dana raskida, odnosno otkaza ugovora, osim u slučaju kada je osigurateljno razdoblje trajalo godinu dana - zaključili su.