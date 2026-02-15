Obavijesti

15 EURA

HZZO otkrio koliko je Hrvata otkazalo policu dopunskog osiguranja zbog nove cijene

Piše Filip Sulimanec,
HZZO otkrio koliko je Hrvata otkazalo policu dopunskog osiguranja zbog nove cijene
S novom godinom značajno poskupljuje dopunsko zdravstveno osiguranje | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

HZZO ističe da je riječ o prvom povećanju cijene dopunskog osiguranja nakon 12 godina. Dosadašnja mjesečna rata iznosila je 9,29 eura, odnosno 111,49 eura godišnje

Od 1. veljače na snazi je nova cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, umjesto 9,29 eura, osiguranici sada plaćaju 15 eura mjesečno. Nova cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a od 1. veljače iznosi 15 eura mjesečno, odnosno 180 eura godišnje, te će se primjenjivati na sve važeće i nove police, piše N1.

HZZO ističe da je riječ o prvom povećanju cijene dopunskog osiguranja nakon 12 godina. Dosadašnja mjesečna rata iznosila je 9,29 eura, odnosno 111,49 eura godišnje.

S novom godinom značajno poskupljuje dopunsko zdravstveno osiguranje | Foto: Robert Anic/PIXSELL

 - Preliminarni podaci s kojima HZZO raspolaže pokazuju da je određeni broj osiguranika otkazao policu, no ne radi o značajnijem broju. Najveći broj naših građana ipak je prepoznao važnost ovakvog jedinstvenog oblika solidarnog dopunskog zdravstvenog osiguranja kakvo provodi HZZO i na ovaj način pokazali su svoju solidarnost i razumijevanje te su ostali osigurani kod HZZO-a i nadalje. Iz navedenog zaključujemo da osiguranici razumiju nužnost ove promjene koja će svima omogućiti dostupnu zdravstvenu zaštitu i nadalje - odgovorili su iz HZZO-a za N1.

Iz HZZO-a navode da su podaci o mogućnosti raskida police dopunskoga zdravstvenog osiguranja HZZO-a utvrđeni općim uvjetima sklapanja ugovora o polici dopunskoga zdravstvenog osiguranja HZZO-a.

 - Ugovaratelj može pisanim putem otkazati ugovor uz otkazni rok od tri mjeseca uz obvezu plaćanja pripadajuće premije, a za koje vrijeme ostvaruje sva prava iz dopunskoga zdravstvenog osiguranja. Ugovaratelj s kojim je raskinut ugovor ili koji je otkazao ugovor, obvezan je HZZO-u platiti razliku između troškova zdravstvene zaštite i iznosa pripadajuće premije ako su troškovi zdravstvene zaštite viši od iznosa premije pripadajuće razdoblju osiguranja do dana raskida, odnosno otkaza ugovora, osim u slučaju kada je osigurateljno razdoblje trajalo godinu dana - zaključili su.

