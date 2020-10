Ve\u0107 smo pisali o tome kako\u00a0obiteljski doktori ka\u017eu da na to ne pristaju. Tra\u017eenje termina za pacijente od bolnica smatraju administrativnim poslom kojim se naru\u0161ava javno zdravstvo i name\u0107u se dodatne administrativne obveze izabranim lije\u010dnicima, nau\u0161trb direktnog kontakta s pacijentom.

<p>Od danas papirnata tzv. crvena uputnica odlazi u povijest. Ministarstvo zdravstva u suradnji s HZZO-om uvelo je u sustav eUputnicu čime se optimizira proces upućivanja i prijavljivanja pacijenata na specijalističke preglede, kao i povratne informacije liječnicima primarne zaštite o rezultatima pregleda. Nakon dugo godina napravljen je novi iskorak u informatizaciji i umrežavanju sustava. Idemo dalje, napisao je ministar zdravstva <strong>Vili Beroš </strong>na Facebooku, potvrdivši tako najave da bi svi liječnici od danas trebali naručivati pacijente elektronički.</p><p>Već smo pisali o tome kako obiteljski doktori kažu da na to ne pristaju. Traženje termina za pacijente od bolnica smatraju administrativnim poslom kojim se narušava javno zdravstvo i nameću se dodatne administrativne obveze izabranim liječnicima, nauštrb direktnog kontakta s pacijentom.</p><p>- Mi naručivanje osiguranika odrađujemo već godinama, u situaciji kada specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (SKZZ) u programu nudi termine narudžbi. Broj ponuđenih termina je skroman, od 20 do 30 posto od stvarnih potreba, te smo u slučaju nepostojanja termina za narudžbu upućivali osiguranike da se naruče sami - podsjeća dr. Josipa Rodić iz Udruge liječnika ugovornih zakupaca.</p><p>Ističe kako godinama traže uvođenje administratora u ordinacije i više termina za naručivanje pacijenata od bolnica, ali ništa se od toga ne provodi. U isto vrijeme, dodaje ona, privatne poliklinike odrađuju sve veći dio obrada, uz direktnu naplatu od osiguranika.</p><p>Elektroničko naručivanje dapače, ali komunikacija e-mailom ne dolazi u obzir jer to nije sigurna komunikacija i ne štiti podatke pacijenata, slaže se i dr. Vikica Krolo, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KOHom) i dopredsjednica Liječničke komore.</p><p>Ističe da su primarci informatizirani već 12 godina i da je neshvatljivo zašto se 12 godina nekim ustanovama tolerira što nisu ispunile tu obvezu.</p>