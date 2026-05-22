I čovjek iz sjene ulazi u utrku za Matešinu fotelju. Primorac i Marić važu! Evo što su nam rekli
Novi čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora koji raspolaže sa 64 milijuna eura će zbog procedure biti izabran tek u kolovozu. Slijedi kandidatura i lobiranje, a upućeni kažu: 'A znate čiji blagoslov će morati dobiti..."
Imenovanje predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora nije poput imenovanja ministra, da ga premijer predloži pa se već nakon kojeg dana može izglasati u Saboru. Prema statutu, proći će minimalno 68 dana od odluke o sazivanju izvanredne skupštine do izbora novog predsjednika. Zlatko Mateša vodio je HOO čak 24 godine, a HOO nikad nije imao izvanrednu skupštinu na kojoj bira novog čelnika.