I dalje gori na otoku Jakljanu: 'Kanaderi moraju nazad zbog bure, nasreću nema kuća...'

Teren je grub, a gori borovina. Nasreću, Jakljan nije naseljen pa nema opasnosti za ljude. Pomagali su nam jedno vrijeme kanaderi, no puše jaka bura pa će se morati vratiti i pokušati kasnije gasiti, rekao je u srijedu za 24sata dubrovački županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar na otoku Jakljanu | Video: čitatelj/24sata

Dojava o požaru na otoku Jakljanu stigla je u utorak oko 13.53 sati.

- Na terenu je trenutačno 10 vatrogasaca i jedan vatrogasni brod, a upućuje se još jedan brod s dodatnim vatrogasnim snagama - napisali su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Broj vatrogasaca trebao bi se popeti na 20, no zbog surove obale, otoku je općenito teško priči. U intervenciju su uključeni vatrogasci JVP-a Dubrovački vatrogasci, VZ Grada Dubrovnika i DVD-a Šipan.