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GORI BOROVA ŠUMA

I dalje gori na otoku Jakljanu: 'Kanaderi moraju nazad zbog bure, nasreću nema kuća...'

Piše Bogdan Blotnej,
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I dalje gori na otoku Jakljanu: 'Kanaderi moraju nazad zbog bure, nasreću nema kuća...'
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Broj vatrogasaca trebao bi se popeti na 20, no zbog surove obale, otoku je općenito teško priči. U intervenciju su uključeni vatrogasci JVP-a Dubrovački vatrogasci, VZ Grada Dubrovnika i DVD-a Šipan

Teren je grub, a gori borovina. Nasreću, Jakljan nije naseljen pa nema opasnosti za ljude. Pomagali su nam jedno vrijeme kanaderi, no puše jaka bura pa će se morati vratiti i pokušati kasnije gasiti, rekao je u srijedu za 24sata dubrovački županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
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Požar na otoku Jakljanu VIDEO
Požar na otoku Jakljanu | Video: čitatelj/24sata

Dojava o požaru na otoku Jakljanu stigla je u utorak oko 13.53 sati. 

- Na terenu je trenutačno 10 vatrogasaca i jedan vatrogasni brod, a upućuje se još jedan brod s dodatnim vatrogasnim snagama - napisali su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Broj vatrogasaca trebao bi se popeti na 20, no zbog surove obale, otoku je općenito teško priči. U intervenciju su uključeni vatrogasci JVP-a Dubrovački vatrogasci, VZ Grada Dubrovnika i DVD-a Šipan.

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