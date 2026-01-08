Lančani sudar četiri auta kraj Vrbovca, poslani su vatrogasci: 'Ne vidi se ništa od dima'

Četiri automobila sudarila su se u četvrtak poslije 22 sata na brzoj cesti od Svete Helene prema Vrbovcu. Prema prvim informacijama ima ozlijeđenih, no broj je nepoznat.

Kako doznajemo, ondje su poslani vatrogasci iz DVD-a Blaževdol i DVD-a Sveti Ivan Zelina. Svjedoci, koji su ondje prošli, kažu nam kako su uvjetu za vožnju katastrofalni.

- Toliki je dim da se ne može gotovo ništa vidjeti. Vani je sad -14 stupnjeva i ne čudi me da su se sudarili. Bilo je samo pitanje vremena - kaže nam svjedok.

Podsjetimo, od srijede od 13.30 sati gori farma OPG-a Zdravko Pankretić u mjestu Gaj kraj Vrbovca. Gori hala s 6000 bala i vatrogasci vade jednu po jednu i gase. Nastao je gust dim zbog kojeg su već ranije u četvrtak zatvorene ceste u Vrbovcu.

- Zbog požara na farmi i dima zatvorena je dionica ŽC3034 Vrbovec-Martinska Ves-Luka-DC10. Obilazak: DC10 izlaz Prilesje-Luka-Vrbovec i obratno. Također se zatvara LC31056 Gaj-Luka - navodi HAK.

Naime, brza cesta koja vodi kraj Vrbovca, unatoč problemima s vidljivošću, bila je otvorena sve do ovog lančanog sudara. Kako javlja HAK, dio su zatvorili oko 23 sata.

- Zbog prometne nesreće i slabe vidljivosti i dima zbog požara na obližnjoj farmi zatvorena je brza cesta DC10 čvor Sveta Helena-Luka - piše HAK.