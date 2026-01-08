Toliki je dim da se ne može gotovo ništa vidjeti. Vani je sad -14 stupnjeva i ne čudi me da su se sudarili, kaže nam svjedok koji je prolazio brzom cestom. HAK javlja kako su ju zatvorili od Svete Helene do Luke
Lančani sudar četiri auta kraj Vrbovca, poslani su vatrogasci: 'Ne vidi se ništa od dima'
Četiri automobila sudarila su se u četvrtak poslije 22 sata na brzoj cesti od Svete Helene prema Vrbovcu. Prema prvim informacijama ima ozlijeđenih, no broj je nepoznat.
Kako doznajemo, ondje su poslani vatrogasci iz DVD-a Blaževdol i DVD-a Sveti Ivan Zelina. Svjedoci, koji su ondje prošli, kažu nam kako su uvjetu za vožnju katastrofalni.
- Toliki je dim da se ne može gotovo ništa vidjeti. Vani je sad -14 stupnjeva i ne čudi me da su se sudarili. Bilo je samo pitanje vremena - kaže nam svjedok.
Podsjetimo, od srijede od 13.30 sati gori farma OPG-a Zdravko Pankretić u mjestu Gaj kraj Vrbovca. Gori hala s 6000 bala i vatrogasci vade jednu po jednu i gase. Nastao je gust dim zbog kojeg su već ranije u četvrtak zatvorene ceste u Vrbovcu.
- Zbog požara na farmi i dima zatvorena je dionica ŽC3034 Vrbovec-Martinska Ves-Luka-DC10. Obilazak: DC10 izlaz Prilesje-Luka-Vrbovec i obratno. Također se zatvara LC31056 Gaj-Luka - navodi HAK.
Naime, brza cesta koja vodi kraj Vrbovca, unatoč problemima s vidljivošću, bila je otvorena sve do ovog lančanog sudara. Kako javlja HAK, dio su zatvorili oko 23 sata.
- Zbog prometne nesreće i slabe vidljivosti i dima zbog požara na obližnjoj farmi zatvorena je brza cesta DC10 čvor Sveta Helena-Luka - piše HAK.
