STANJE U PROMETU

I dalje gužve na graničnim prijelazima: Dugačke kolone, ponegdje se čeka i do 4 sata

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HAK

Promet je u petak pojačan na glavnim prometnicama, gradskim cestama i obilaznicama, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Ponegdje ima magle, stoga se vozačima savjetuje dodatni oprez i prilagodba brzine

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije stvorila se kolona osobnih i teretnih vozila duga oko 1 km. Promet je pojačan i na ostalim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža čekanja zabilježena su upravo na Bajakovu (ulaz 4 sata, izlaz 2 sata) i Tovarniku (izlaz 2 sata).

Na autocestama su aktualni radovi i povremena zaustavljanja prometa zbog izvanrednih prijevoza, osobito na A1 i A3 (čvorovi Lučko i Zagreb zapad), kao i na A6 i A7. Na pojedinim odmorištima i parkiralištima promet je ograničen ili potpuno zatvoren.

Posebno oprezni budite u zoni radova na Istarskom ipsilonu (A8/A9), gdje je promet zabranjen za vozila šira od 3 metra i duža od 22 metra, a povremeno dolazi do kraćih zastoja i kolona prema Rijeci.

Na državnoj cesti DC1 kod Brnaza vozi se uz privremenu regulaciju, a iz smjera Sinja prema Splitu zabranjen je prolazak vozilima dužim od 7 metara. Za teretna vozila i tranzit preporučuje se obilazak preko Knina i Drniša.

Vremenski uvjeti su povoljni, ali se očekuju povremena usporavanja i kolone na prilazima turističkim središtima, naplatnim postajama, tunelima i odmorištima. 

