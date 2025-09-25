Obavijesti

MOGUĆE NEVRIJEME

I dalje mogući grmljavina i jaka kiša, za jug zemlje izdali alarm

I dalje mogući grmljavina i jaka kiša, za jug zemlje izdali alarm
DHMZ je izdao za dubrovačku regiju za jutarnje sate narančasto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi Hrvatsku u četvrtak očekuje raznolika meteorološka slika. U unutrašnjosti zemlje prevladavat će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali ponegdje može pasti i malo kiše, osobito u središnjim i istočnim predjelima. Jutarnje sate obilježit će magla na pojedinim lokacijama.

Na Jadranu će biti sunčanije, no ni ondje neće biti potpuno stabilno. Lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina, ponajviše na južnom dijelu gdje je ujutro moguće i nevrijeme. Vjetar će u kopnenim krajevima biti uglavnom slab, dok će navečer na istoku zapuhati umjeren jugoistočni. Na obali će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a na jugu i jugo.

Temperature zraka kreću se između 19 i 23 °C, dok će u Dalmaciji biti nešto toplije, s najvišim vrijednostima do 26 °C.

DHMZ je izdao za dubrovačku regiju za jutarnje sate narančasto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

