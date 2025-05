I dalje nestabilno: Mogući su pljuskovi i grmljavina, na Jadranu će puhati olujna bura

U utorak će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Uz jači razvoj oblaka mjestimice malo kiše ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslijepodne u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, poslijepodne u Dalmaciji prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka će biti od 16 do 19, na Jadranu od 20 do 24 °C, objavio je DHMZ.

U srijedu će biti pretežno sunčano mjestimice uz umjerenu naoblaku. Vjetar uglavnom slab, a na Jadranu ujutro i prijepodne bura, danju umjeren jugozapadnjak. Minimalna temperatura zraka uglavnom od 3 do 8, na Jadranu od 12 do 16 °C, a maksimalna većinom između 20 i 24 °C, u gorju malo niža.

DHMZ je za utorak izdao žuti alarm za Jadran zbog jakog vjetra.

