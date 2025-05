Pripremite se, stiže nam nova promjena vremena: Pljuskovi i grmljavina, na moru jaka bura

Prema prognozi DHMZ-a u ponedjeljak će biti na kopnu promjenljivo oblačno, a na Jadranu pretežno sunčano. Malo kiša bit će ujutro i prijepodne lokalno u središnjim i istočnim predjelima, a u drugom dijelu dana uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije, gdje je moguć poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu zapadni i jugozapadni vjetar, a navečer bura u jačanju. Najviša temperatura zraka od 16 do 19, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 20 do 24 °C.

U utorak će biti Djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Uz više oblaka većinom u prvom dijelu dana malo kiše ili pljusak s grmljavinom, ponajprije na Jadranu i uz njega. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, prijepodne podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 13 do 17 °C. Najviša dnevna od 13 do 10, na Jadranu od 20 do 25 °C.

DHMZ je za ponedjeljak objavio žuti alarm za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Velebitski kanal zbog jakog vjetra.

