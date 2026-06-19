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I dalje traže dječaka u rijeci Dravi: 'Tu su potražni psi, dron, ronioci, vatrogasci, mještani...'

Piše Bogdan Blotnej,
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I dalje traže dječaka u rijeci Dravi: 'Tu su potražni psi, dron, ronioci, vatrogasci, mještani...'
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Selnica Podravska: Nastavljena je potraga za nestalim dječakom | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Drava je uvijek hirovita i nepredvidljiva, a uvjeti i prohodnost uz obalu vrlo su teški. U vodi ima mnogo nanesenog drveća i porušenih krošnji koje predstavljaju dodatnu opasnost, rekao je o potrazi vatrogasni zapovjednik

Potraga za osmogodišnjim dječakom koji je nestao u rijeci Dravi kraj Selnice Podravske niti treći dan nije dala rezultate. Unatoč velikim naporima brojnih službi i volontera, dječak još uvijek nije pronađen.

U opsežnoj akciji sudjeluju pripadnici policije, vatrogasnih postrojbi, Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), Crvenog križa te spasilačke službe iz susjednih županija. Kako doznaju 24sata, u petak se pretraživao stari i glavni tok Drave. U akciji su angažirana dva potražna psa, dron, kanu, a traže i na SUP dasci. Bila je ondje i Državna intervencijska postrojba s ručnim sonarom, Crveni križ s Jetskijem, kao i brojni profesionalni i dobrovoljni vatrogasci te mještani.

- Na terenu su svi rodovi policijskih službenika, ronioci, interventne jedinice Policijske uprave koprivničko-križevačke i ostale žurne službe - izjavila je za RTL glasnogovornica PU koprivničko-križevačke Dijana Žagar.

Selnica Podravska: Nastavljena je potraga za nestalim dječakom
Selnica Podravska: Nastavljena je potraga za nestalim dječakom | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Potragu dodatno otežavaju visoke temperature i zahtjevni uvjeti na terenu. Zapovjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Zvonimir Habijan ističe kako je rad na otvorenom pri temperaturama od oko 30 stupnjeva iznimno iscrpljujući.

- Drava je uvijek hirovita i nepredvidljiva, a uvjeti i prohodnost uz obalu vrlo su teški. U vodi ima mnogo nanesenog drveća i porušenih krošnji koje predstavljaju dodatnu opasnost - upozorio je Habijan.

Dječak je nestao u srijedu navečer tijekom igre na mjestu koje mještani godinama koriste kao kupalište, iako nije službeno uređeno ni registrirano za tu namjenu. Stanovnici Selnice Podravske kažu kako se na tom području desetljećima nisu događale slične nesreće te da lokaciju nisu smatrali posebno opasnom.

Potraga se nastavlja u subotu ujutro.

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