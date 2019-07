I danas nam prijeti nevrijeme: Evo kada se vraća pravo ljeto

Nakon vremenski vrlo burne nedjelje, ponedjeljak je donio znatno povoljnije vremenske uvjete no ljeto se još nije vratilo u svom punom sjaju. Ipak, tijekom dana očekuje se više sunčana vremena. Iako će i dalje biti nestabilno, ovako jakog nevremena kao u nedjelju neće biti jer će se glavnina poremećaja premjestiti dalje na istok kontinenta, piše HRT.

Stoga će u istočnoj Hrvatskoj biti mjestimične kiše, ponajviše u obliku pljuskova, i to češće poslijepodne. No bit će i duljih sunčanih razdoblja, a uz slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar temperatura zraka će poslijepodne biti od 26 do 29 stupnjeva.

I u središnjoj Hrvatskoj još u ponedjeljak predah od vrućine, a uz promjenjivu će naoblaku povremene kiše, ponegdje i grmljavine, također biti češće sredinom dana i popodne.

U gorju i na sjevernom Jadranu u ponedjeljak promjenjivo oblačno i nestabilno, uz mjestimične pljuskove i grmljavinu, no količina kiše bit će zanemariva u odnosu na današnju, a ponegdje, osobito na nekim otocima i u dijelu Istre, neće ni padati. Zapuhat će uglavnom umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ponegdje i bura. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 16 °C u gorju, na sjevernom Jadranu i u Istri od 17 do 21 °C. Dnevna od 25 do 30 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i dalje nestabilno pa će pljuskovi biti razmjerno česti, lokalno i izraženiji, ali i sunčanih razdoblja neće nedostajati. Postojat će vjerojatnost za pojavu pijavice, a iako će vjetar biti znatno slabiji, bit će promjenjiva smjera, od juga i jugozapadnjaka do sjeverozapadnjaka.

I na jugu Hrvatske vrlo promjenjiv vjetar te naoblaka, pa će biti i dosta sunca, ali i sporadičnih pljuskova.

Od utorka na Jadranu većinom sunčano te ponovno vruće, no ipak uz razmjerno ugodne noći. Poneki lokalan pljusak bit će moguć ponajprije na krajnjem jugu. Puhat će slab i umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, uz obalu u jutarnjim satima ponegdje i bura.

U kontinentalnom području će utorak još biti u znaku nestabilnosti, a zatim će one uglavnom izostati te će, uz većinom sunčano vrijeme, temperatura porasti iznad 30 °C pa će kraj srpnja i početak kolovoza biti u znaku pravog ljetnog vremena. No dugotrajnije stabilizacije nema na vidiku. Naime, vjerojatnost za mjestimičnu kišu ponovno raste prema idućem vikendu.

Tema: Hrvatska