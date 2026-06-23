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I danas temperature do 35°C! U dijelu zemlje grmljavina i kiša

Piše 24sata,
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I danas temperature do 35°C! U dijelu zemlje grmljavina i kiša
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Iako će veći dio dana obilježiti sunčano i sparno vrijeme, od sredine dana i poslijepodneva mogu se očekivati jači razvoj oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom

Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i izuzetno vruće vrijeme. Najviše dnevne temperature kretat će se između 30 i 35 °C, a ponegdje će se živa u termometru približiti i samom vrhu ljestvice za ovaj dio godine.

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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Iako će veći dio dana obilježiti sunčano i sparno vrijeme, od sredine dana i poslijepodneva mogu se očekivati jači razvoj oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom. Ove nestabilnosti najviše će zahvatiti sjeverni Jadran, Gorski kotar te krajnji istok zemlje, dok ni šire zagrebačko područje nije izuzeto od mogućih kratkotrajnih pljuskova i grmljavinskih nevremena.

Vjetar će većinom biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok na Jadranu prijepodne može biti i jake bure, osobito u podvelebitskom području. Tijekom dana očekuje se i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar, koji će povremeno donositi kratkotrajno olakšanje od vrućine.

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U Zagrebu će dan također biti pretežno sunčan i vruć, a najviša temperatura očekuje se oko 32 °C. Poslijepodne i navečer mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, stoga se preporučuje pratiti lokalne vremenske prognoze i biti spreman na iznenadne promjene vremena.

Građanima se savjetuje izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, dovoljno unosa tekućine te oprez zbog mogućih lokalnih nevremena, osobito u područjima gdje su najavljeni pljuskovi i grmljavina.

*uz korištenje AI-ja
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