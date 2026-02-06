'I domoljub i antifašist': Kako Iva Rinčić balansira u centru i tako širom otvara vrata desnici

Grad u kojem se do mjesta održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona prolazi brojnim partizanskim ulicama i ulicama heroja NOB-a, na svom čelu ima osobu koja ne može prevaliti preko usta partizane, Narodnooslobodilačku borbu ni Jugoslaviju.

U svojoj jučerašnjoj objavi povodom smrti riječkog profesora, arhitekta i umjetnika Marijana Vejvode gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić pomno je pazila da ne spomene ono što bi moglo iznervirati desničare. Pa je tako u nesuvislom postu naglasila da je otac pokojnog Vejvode bio "borac Španjolskog građanskog rata", ali ne i NOB-a - zajedno s majkom koja je bila prva partizanska poginula u Gorskom kotaru - te da je bio veleposlanik "bivše države", ali ne i Jugoslavije.

Uvaljena u desnicu

Možda Rinčić vodi računa o tome da je ljevica ne gurne prema desnici, ali ona već odavno zvuči kao da se u toj desnici udobno smjestila. Desnici koja, poput Rinčić, ne može preko usta prevaliti partizane i Jugoslaviju. U gradu do kojeg, treba još jednom naglasiti, put prema Thompsonu vodi preko partizanskih ulica.

Bio je ovo samo još jedan pokazatelj bizarnog pozicioniranja navodno centrističke gradonačelnice Ive Rinčić koja je u toliko navrata nastojala pobjeći od onoga što s podozrenjem naziva "ljevicom" da je raširenih ruku uletjela u zagrljaj desnici.

Tako je bilo i prilikom nedavnog glasanja u Gradskom vijeću o prijedlogu 13 vijećnika da Rijeka usvoji sličnu odluku kao i Zagreb, o zabrani korištenja govora mržnje, fašističkih i ustaških simbola u gradskim prostorima, a povodom koncerta Marka Perkovića Thompsona.

Vijećnici koji podržavaju Ivu Rinčić bili su - suzdržani.

Tko je suzdržan kod zabrane ustaštva i fašizma zapravo otvara prostor tom ustaštvu i fašizmu.

Neće s antifašistima

Jednako tako, Rinčić nije željela sudjelovati na prosvjedu "Ujedinjeni protiv fašizma" prošlog studenog u Rijeci, skupu čiji su sudionici bili izloženi brutalnim napadima maskiranih crnokošuljaša i huligana pod pozdravom ZDS, jer se navodno "nije željela svrstavati uz petokraku".

"Odavno antifašizam nije ono što sugerira njegovo ime", naglasila je Rinčić, napominjući kako je "antifašizam veličanje kulta Josipa Broza Tita, žalovanje za Jugoslavijom i borba protiv svih vrijednosti povezanih s nacijom i sa Hrvatskom".

Zanimljivo, u ovom derogativnom kontekstu spomenula je Jugoslaviju.

Jer bi to napravili desničari. To je napravio Thompson. To rade svi koji antifašizam, čiji su Tito i partizani bili integralni dio, žele svesti na komunizam i Jugoslaviju.

Daleko od antifašizma

Tko ne želi biti antifašist zato što bi ga netko mogao proglasiti komunistom, zapravo je daleko od antifašizma i naklonjen je njegovoj suprotnosti, kako god se ona nazivala.

Antifašizam je baš sada upravo ono što sugerira njegovo ime.

Tim povodom gradonačelnica Rinčić plasirala je nedavno još jednu bizarnu parolu kako je "moguće da antifašist bude domoljub, a domoljub antifašist". "Hodala sam za slobodu, ali i odobrila Thompsonov koncert. Možemo biti i antifašisti i domoljubi. Taj je prostor potreban Rijeci".

Otkad se domoljube spominje odvojeno ili nasuprot antifašista? Zar su to dvije zasebne kategorije koje će Iva Rinčić sada pomiriti? Ili su "domoljubi" u tom kontekstu tek eufemizam za "ustaše"? Baš kako to i Thompson i njegovi sljedbenici žele prodati hrvatskoj javnosti.

Ratuje s ljevicom

Sve ovo, a možemo očekivati i puno više od toga, oslikava Ivu Rinčić kao političarku centra koja traži balans između antifašizma i "druge strane", koja više vremena provodi u denunciranju antifašista i dekonstrukciji antifašizma, ratujući s ljevicom i pravdajući desnicu, otvarajući time prostor ustaštvu, pa i fašizmu, umotanom u "domoljublje".

A to je model kojim desnica, odnosno HDZ, želi ovladati sredinama u kojima ne može računati na pobjedu i koje nikad nije uspio pokoriti.

Zato sada Iva Rinčić "mijenja Rijeku", dok u Zagrebu slična centristička političarka Marija Selak Raspudić ovih dana najavljuje da će s HDZ-om rušiti odluku Gradske skupštine o zabrani ZDS-a i ustaštva u Gradu Zagrebu.

Rinčić i Selak

Ono što Rinčić sada radi u Rijeci, Marija Selak Raspudić trebala bi raditi u Zagrebu, ako Plenković uspije svojim napadima, uzurpacijom ovlasti, podmetanjem Thompsona i parazitiranjem na šatoraškim, obiteljaškim i huliganskim postrojbama oslabiti Tomaševića i srušiti Možemo! u glavnom gradu.

HDZ zna da neće nikad dobiti Zagreb, kao što nikad nije osvojio Rijeku, ali će postojano raditi na tome da oba grada izbije iz ruku SDP-a, Možemo!, a time i političke liberalne ljevice.

I to će postići sa centristima koji u svom isforsiranom i prijetvornom balansiranju između antifašizma i "domoljuba" otvaraju prostor desnici, ustaštvu i HDZ-u.