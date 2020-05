I iz Osječko-baranjske javili da nema novozaraženih od korone

Sve je povoljnija epidemiološka slika u Hrvatskoj, no iz Nacionalnog stožera Civilne zaštite javljaju da to ne znači prekid svih epidemioloških preventivnih mjera opreza. Kažu kako će na to utjecati više faktora i kako i dalje trebamo biti oprezni.

Virovitičko-podravska županija

Od 2. svibnja, punih 25 dana, Virovitičko-podravska županija nema novozaraženih od korona virusa. I jučer testiranih 18 osoba (od početka pandemije s područja VPŽ je ukupno testirano 1.161 ljudi nap.a.), bilo je negativno na COVID 19, javili su iz stožera Civilne zaštite VPŽ. Na prostoru naše županije, od početka pandemije, devet je osoba oboljelo od korona virusa, od čega se šestero oporavilo, dvoje je još zaraženo, a jedan muškarac je preminuo od COVID 19. #OstanimoOdgovorni, pozivaju iz županije.

Opet se radi nedjeljom

Iz Nacionalnog stožera Civilne zaštite priopćenjem su objavili kako se ukida zabrana rada nedjeljom:

'Zbog povoljne epidemiološke situacije izmjenom Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti Covid-19 ukida se zabrana rada nedjeljom, uz pridržavanje općih protuepidemijskih mjera i posebnih uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo", objavili su iz Nacionalnog stožera.

Osječko-baranjska županija

Ni danas nema novopozitivnih nalaza na koronavirus na području Osječko-baranjske županije. Tijekom posljednja 24 sata u KBC-u Osijek testirano je 137 uzoraka. I dalje je hospitalizirana jedna osoba, a na respiratoru nema pacijenata pozitivnih na koronavirus. 10 pacijenata nalazi se na kućnom liječenju.

Ukupan broj oboljelih na koronavirus na području Osječko-baranjske županije od početka epidemije iznosi 133, od kojih je 114 izliječeno.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo OBŽ u samoizolaciji su dvije osobe, jedna manje nego jučer.