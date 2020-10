- Ja ju\u010der nisam gledao te njegove komentare, nego sam dobio samo neke male izvatke, pa \u0107u re\u0107i ne\u0161to drugo, jer sam kasnije shvatio na \u0161to se aludira. Aludira se na, kako je on rekao, a to je po meni va\u017enije pitanje od tro\u0161kova, ali i na to \u0107u odgovoriti, na sastanak s DORH-om. On je u svom me\u0111imurskom izdanju govorio i o sastanku s DORH-om. Pa budu\u0107i da neki ve\u0107 iz medija slu\u010dajno imaju tu informaciju, pa pitaju gospodina Mili\u0107a, a ja znam kako predsjednik zna za tu informaciju, ja \u0107u je sada re\u0107i svima, pa da ovi koji ekskluzivno imaju saznanja da postave pitanje izgube tu ekskluzivu pa \u0107u je re\u0107i svima. Dakle, bio je sastanak u 9.30 u subotu ujutro ovdje u Vladi na moju inicijativu. Na sastanku je bio ministar unutarnjih poslova, \u0161ef SOA-e, glavni ravnatelj policije i \u017eupanijski dr\u017eavni odvjetnik Ili\u0107. Sastanak je odr\u017ean jer su glasnogovornik i policija dobili bezbroj upita \u0161to \u0107emo sa snimkom napada na Markovu trgu, ho\u0107emo li je javno objaviti. Budu\u0107i da nitko od nas takvu odluku ne mo\u017ee donijeti bez konzultacija s onima koji vode postupak, a vode ga policija i dr\u017eavno odvjetni\u0161tvo. Osobno sam se htio uvjeriti ho\u0107e li se snimka dovesti u pitanje kao dokaz u postupku. Obzirom da je policija dotad obavila sve \u0161to je trebala u tom trenutku se mogla donijeti odluka, s pravnog aspekta, da se snimka objavi.

<p>Na predstavljanju novih gospodarskih mjera za spas gospodarstva i poduzetnika, premijera Andrej Plenković nije mogao izbjeći pitanje oko jučerašnjih navoda Zorana Milanovića. Uz to, upitan je da komentira Milanovićevu izjavu da je štićena osoba i da javnost nikada neće i ne može doznati kako i na koji način putuje po Hrvatskoj.</p><p>Milanović je inače to rekao na pitanje je li koristio vojni helikopter ovo ljeto da bi išao kod Čermaka. </p><p>- Ja jučer nisam gledao te njegove komentare, nego sam dobio samo neke male izvatke, pa ću reći nešto drugo, jer sam kasnije shvatio na što se aludira. Aludira se na, kako je on rekao, a to je po meni važnije pitanje od troškova, ali i na to ću odgovoriti, na sastanak s DORH-om. On je u svom međimurskom izdanju govorio i o sastanku s DORH-om. Pa budući da neki već iz medija slučajno imaju tu informaciju, pa pitaju gospodina Milića, a ja znam kako predsjednik zna za tu informaciju, ja ću je sada reći svima, pa da ovi koji ekskluzivno imaju saznanja da postave pitanje izgube tu ekskluzivu pa ću je reći svima. Dakle, bio je sastanak u 9.30 u subotu ujutro ovdje u Vladi na moju inicijativu. Na sastanku je bio ministar unutarnjih poslova, šef SOA-e, glavni ravnatelj policije i županijski državni odvjetnik Ilić. Sastanak je održan jer su glasnogovornik i policija dobili bezbroj upita što ćemo sa snimkom napada na Markovu trgu, hoćemo li je javno objaviti. Budući da nitko od nas takvu odluku ne može donijeti bez konzultacija s onima koji vode postupak, a vode ga policija i državno odvjetništvo. Osobno sam se htio uvjeriti hoće li se snimka dovesti u pitanje kao dokaz u postupku. Obzirom da je policija dotad obavila sve što je trebala u tom trenutku se mogla donijeti odluka, s pravnog aspekta, da se snimka objavi.</p><p>Što se tiče drugog dijela pitanja, Plenković je rekao:</p><p>- Ja sam isto štićena osoba i mislim da sam dosad, a jučer je bilo četiri godine da sam predsjednik Vlade, letio helikopterom tri puta. Jednom na Dugi Otok, jednom na Plješivicu zbog migranata i jednom radi poplava u Kostajnicu. U sva tri slučaja, obzirom na okolnosti, to je bio najučinkovitiji način putovanja. Ne vidim tu neku dramu. Nije o tome odlučivala moja sigurnost. O tome odlučujemo ja, suradnici i svi koji brinu o tome kako s jedne lokacije da dođemo na drugu. Pa nismo mi neka lutka koju stavimo u neko prijevozno sredstvo pa - vozi! Sigurno je da ću odluku donijeti ja. Nemam nikakav problem da vam to kažem - rekao je. </p><p>Na pitanje bi li i predsjednik trebao takve stvari otkriti, Plenković je rekao da on nema problem reći gdje je on bio i kako, pa ne vidi zašto bi u nekom drugom slučaju bilo drukčije.</p>