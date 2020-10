- Ne podnosin pandure ali mi je drago \u0161to je oni pandur na Markovon trgu pare\u017eivija. Drago mi je \u0161ta ni plenkovi\u0107 nije likvidiran jer tog g......\u00a0\u0107u ja ri\u0161it. Naravno da \u0107u ga ubit legitimno, dakle nakon \u0161ta \"pukne pu\u0161ka\". P.S. za doga\u0111aj na Markovu trgu je odgovoran upravo udba\u0161ki okot plenkovi\u0107 -\u00a0napisao je Mi\u0161e\u00a0na svom Facebook profilu 14. listopada.\u00a0

<p>Osnovano se sumnja da je osumnjičeni 48-godišnjak u Zagrebu, 14. listopada 2020., potaknut događajem ispred zgrade Vlade Republike Hrvatske na trgu sv. Marka, na svom profilu jedne društvene mreže objavio tekst u kojem upućuje ozbiljne prijetnje smrću predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, ustvdrilo je tužiteljstvo prošli tjedan.</p><p>Za <strong>Sebastijana Mišu </strong>zatražili su istražni zatvor što je sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu i prihvatio pa je Miše na mjesec dana završio u Remetincu kako ne bi mogao ponoviti kazneno djelo. </p><p>- Ne podnosin pandure ali mi je drago što je oni pandur na Markovon trgu pareživija. Drago mi je šta ni plenković nije likvidiran jer tog g...... ću ja rišit. Naravno da ću ga ubit legitimno, dakle nakon šta "pukne puška". P.S. za događaj na Markovu trgu je odgovoran upravo udbaški okot plenković - napisao je Miše na svom Facebook profilu 14. listopada. </p><p>Kako neslužbeno doznajemo na ovaj čin se odlučio revoltiran, kako tvrdi, nepravdom. On je 1997. optpušten iz vojske na, tvrdio je, temelju lažne izjave. Navodno se obraćao svim institucijama no nitko nije reagirao i pomogao mu. Miše preživljava od socijalne pomoći i nije član niti jedne političke stranke no, kako navodi na svom profili na Facebooku, "uvik san razmišlja pravaški". </p>