Mali smo, imamo manje nogometaša nego ozbiljnija pariška četvrt stanovnika, ali s onim što imamo radimo čuda. I nećemo stati ni nakon ovog Svjetskog prvenstva.
PIŠE: IVAN RADNIĆ PLUS+
I kad nam ode naša desetka, nećemo postati Italija ili Češka
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Martin Baturina 23 godine, Joško Gvardiol 24, Petar Sučić 22, njegov prezimenjak Luka 23, Luka Vušković 19, Marco Pašalić 25, Igor Matanović 23... I nisu tu važne samo godine nego potencijal i klubovi u kojima igraju naši mladi igrači. Gvardiol je u Cityju, Petar Sučić u Interu, Baturina u Comu, koji je završio četvrti u Serie A, ali sve je izvjesnije da će do početka nove sezone naš veznjak završiti u nekom od europskih velikana. Ista je priča i s Vuškovićem, prošle sezone je kao igrač Tottenhama bio na posudbi u HSV-u, i do rujna bi mogao otići u jači klub.
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