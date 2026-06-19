I kad nam ode naša desetka, nećemo postati Italija ili Češka

Martin Baturina 23 godine, Joško Gvardiol 24, Petar Sučić 22, njegov prezimenjak Luka 23, Luka Vušković 19, Marco Pašalić 25, Igor Matanović 23... I nisu tu važne samo godine nego potencijal i klubovi u kojima igraju naši mladi igrači. Gvardiol je u Cityju, Petar Sučić u Interu, Baturina u Comu, koji je završio četvrti u Serie A, ali sve je izvjesnije da će do početka nove sezone naš veznjak završiti u nekom od europskih velikana. Ista je priča i s Vuškovićem, prošle sezone je kao igrač Tottenhama bio na posudbi u HSV-u, i do rujna bi mogao otići u jači klub.