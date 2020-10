I Lovre ima video: Prijava zbog snimke na kojoj mlati druge...

Policija istražuje Lovru Jurića (19), žrtvu brutalnog premlaćivanja u Kaštelima, koji je prije incidenta, pokazuje videosnimka, također tukao druge

<p>Teška, grozna obiteljska i životna situacija u kojoj se zatekao Lovre, kao i njegov status žrtve u napadu dvojice nasilnika ovog ljeta, potaknuli su mnoge na humanu reakciju, čin nesebičnosti poduzeli su mnogi, no isto tako cijeli je slučaj stavio 19-godišnjaka pod svjetlo javnosti...</p><h2>Pogledajte video: Lovre s tatom živi u trošnoj kući</h2><h2>Na novim snimkama Lovre nije žrtva</h2><p>Pa se tako, nedugo nakon što se društvenim mrežama počeo širiti videozapis napada na Lovru, istim putem mogao vidjeti drugi, odnosno treći video. U kojem 19-godišnjak nije žrtva.</p><p>Dapače, na Instagramu je Lovre imao i nekoliko fotografija koje izravno impliciraju konzumiranje opojnih droga, od džointa do “bijelog”, no te fotografije ubrzo nakon napada u Kaštelima skinuo je s profila.</p><p>A videozapisi su postali viralni, istina u mnogo manjem obujmu od snimke na kojoj su ga doslovno cipelarila dva mladića tražeći novac. U prvom videu vidi se Lovre u tučnjavi, zapravo nekakvom hrvanju s očigledno mnogo mlađim protivnikom, gotovo dječakom, dok ih nekolicina (vršnjaka?) sa strane potiče na sukob.</p><p>Svakako je ovaj obračun znatno manje nasilan, brutalan, od onog u kojem su Lovru dvojica mlatila nogama i šakama, ali i dalje šokira. Drugi je snimak mladića koji “povlači crte bijelog” sa stola u nekakvom kafiću naizgled. No u ovom drugom slučaju ne može se potvrditi što je “ušmrkano”, droga, lijekovi ili nešto treće.</p><p>Kako su komentirali dobro informirani izvori, oba videa s Lovrom u glavnoj ulozi mogu biti motiv za napad ispred crkve u Kaštelima u kolovozu. Uzročnu povezanost u policiji nisu ispitivali, no potvrdili su nam kako su i oni informirani o videu tučnjave te kako su istragu slučaja – dovršili!</p><p>- Postupili smo nakon saznanja o videozapisu sukoba te smo nakon provedenoga kriminalističkog istraživanja podnijeli optužne prijedloge protiv 19-godišnjaka te maloljetnika po čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - potvrdio nam je Jerko Kurevija iz splitske PU.</p><p>U spomenutom članku stoji: “tko se na javnome mjestu tuče, svađa, viče ili na drugi način remeti javni red i mir, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana”.</p><p>Tučnjava zbog koje je prijavljen Lovre Jurić bila je sredinom svibnja, također u Kaštelima, utvrdili su istražitelji, a okolnosti druge snimke nisu mogli provjeriti. Što je točno konzumirao Lovre, ostaje za pretpostaviti.</p>