Huligani koji su mu pretukli sina hodaju slobodno. Otac: 'Ne bojim ih se, ali brinem za Lovru'

NA SIGURNOM Lovre Jurić (19) kaže da mu nije ugodno što su njegove zlostavljače u četvrtak pustili na slobodu i da se još neće vratiti kući

<p>Ja ih se ne bojim, ali se brinem za Lovru. Malo mi je, ipak moram priznati, bilo nelagodno kad su me nazvali iz policije i obavijestili da dvojica nasilnika izlaze iz istražnog zatvora. Zvao sam Lovru da mu to kažem, da su iz policije preporučili da ne izlazi previše. On nije dolazio kući, nisam ga vidio, ali znam gdje je i znam da će se te osobe pobrinuti da bude siguran i da ide u školu, kazao nam je <strong>Boško Jurić</strong>, otac 19-godišnjeg Lovre kojega su šestorica mladića maltretirali u dvorištu crkve u Kaštel Štafiliću.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nasilnici izlaze iz istražnog zatvora </strong></p><p>Dvojac koji je prednjačio u nasilju, ponižavajući i udarajući svoju žrtvu, u četvrtak ujutro pušten je sa splitskih Bilica gdje su u istražnom zatvoru proveli nešto manje od mjesec dana od uhićenja. Određene su im mjere opreza, zabrana približavanja žrtvi na manje od 50 metara te zabrana kontakta. Također, određeno im je obavezno javljanje u policijsku postaju, kao i defektologu.<br/> Kako doznajemo u Državnom odvjetništvu, oni su tražili produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela, no sud se ipak odlučio na mjere opreza zbog čega će se iz ODO-a žaliti na navedenu odluku.</p><p>- Ja mislim, ja vjerujem, da momcima više neće pasti na pamet ponoviti ono što su napravili. Ni oni ni njihovi prijatelji. Nemaju se zašto osvećivati. Napravili su što su napravili, a dobili su što su zaslužili. Ako su normalni, pustit će nas na miru, a ako nisu, ovo će ići sve dublje – kaže Boško.</p><p>Javio nam se i Lovre dodajući da se ne boji nikoga, ali da mu nije ugodno.</p><p>- Malo sam se sklonio od svega da vidim što će se događati idućih dana po gradu. Sud je tako odlučio, a dalje ćemo vidjeti. Najbolje mi je o tome ne razmišljati. Neka priča tko god što hoće, nije me briga, ja samo želim normalno živjeti svoj život. Dobro mi je tu gdje sam sad, i ostat ću ovdje još neko vrijeme – kaže nam Lovre dodajući kako ga nitko iz te ekipe nije pokušavao kontaktirati te da ih je još ranije blokirao na društvenim mrežama.</p><p>No, kako nam kažu ljudi bliski obitelji, žrtvi itekako nije svejedno i nikome nije najjasnije zbog čega su nasilnici pušteni na slobodu s obzirom da maltretiranje nije 'trajalo' samo jednu snimku. Lovre je godinama njihova žrtva.</p><p>- Riječ je o sramotnoj odluci koja šalje potpuno pogrešnu sliku u javnosti. Pitam se kada ćemo toliko civilizacijski napredovati da se barem malo približimo zakonodavstvima drugih država Europske unije, koje smo i mi zemlja članica. Nije normalno da se žrtva mora skrivati, i da toj istoj žrtvi institucije nisu ponudile adekvatnu zaštitu – kaže nam <strong>Žaneta Penga</strong>, žena koja svakodnevno brine o dobrobiti Lovre.</p><p>Podsjetimo, oslobođeni dvojac tereti se da je svoju žrtvu fizički napao pokušavajući iznuditi dvije tisuće kuna za navodni dug od 200 kuna. Snimka koja je zgrozila javnost nastala je 22. kolovoza, a na društvenim mrežama objavljena je tjedan dana poslije.</p><p>Prilikom prvog izlaska pred suca istrage, jedan od nasilnika izrazio je žaljenje te se i rasplakao, dok se 17-godišnjak branio šutnjom.</p><p>Kako doznajemo, dvojcu se na teret stavlja kazneno djelo iznude uz primjenu sile, po članku 243. stavak 3, u svezi stavka 1.</p><p>Također, obitelj će u suradnji sa svojim odvjetnikom tražiti proširenje optužnice jer se radi o konstantnom uznemiravanju, nametljivom ponašanju, izrugivanju i stavljanju žrtve u nepovoljan položaj. Doznajemo i kako Lovre nije jedina žrtva, te da su i jedan i drugi mladić sa snimke još ranije, kao maloljetnici, prijavljivani policiji, jedan zbog krivotvorenja, a drugi za nanošenje teških tjelesnih ozljeda no nisu osuđivani.</p>