I muljaže iz prošlosti morat će danas platiti porezni obveznici

Ironija u cijelom slučaju je što je i sadašnji šef Hrvatskih cesta na sličan način dogradio svoju legaliziranu vilu, a premijer ga je tada branio riječima da to ljudi u Dalmaciji tako rade
KOMENTIRA IVAN PANDŽIĆ PLUS+
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Što jednom krivo sraste, teško se poslije ispravlja. Upravo ta poslovica vrijedi i za kuće i vile na trasi važne ceste koja bi u budućnosti trebala rasteretiti promet na ulazu u Split. Sada se odjednom otkrilo da se na trasi ceste nalaze kuće koje su legalizirane. U svim valovima legalizacije nikada se nisu mogli ozakoniti objekti na trasi ceste.
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