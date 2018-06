I nakon nagodbe, Peruško i svi savjetnici ostaju još mjesecima

Konačno su završeni pregovori vjerovnika o nagodbi, izjavio je Fabris Peruško na konferenciji za medije.

- Izvanredna uprava i savjetnici sada rade na konačnom tekstu prijedloga nagodbe kako bismo ga čim prije mogli dati na suglasnost Privremenom vjerovničkom vijeću - rekao je.

- Pred nama je posao u kojem postignute dogovore treba pretvoriti u pravno obvezujuća i provediva rješenja - istaknuo je.

No u sjeni pregovora izvanredne uprave na čelu s Fabrisom Peruškom s Agramom, Sberbankom, dobavljačima i Adrisom oko nagodbe, ostala je činjenica da mandat izvanredne uprave na završava, čak i ako se nagodba postigne. Pitanje je samo koliko će još trajati.

Zakon je propisao da oni ostaju nadgledati provedbu nagodbe i do njezina završetka. A završetak nije kad ga odobre vjerovnici i sud, nego kad sve što je planirano i bude provedeno. Franck kao jedan od vjerovnika naveo je da su uvjeti za provedbu nagodbe tako općenito postavljeni i bez rokova pa bi “postupak izvanredne uprave trebao trajati minimalno deset godina”.

Svo to vrijeme Peruško ima pravo na plaću veću od 71.000 kuna mjesečno. S njim ostaju i sporni savjetnici koji dosad stoje oko 25 milijuna kuna mjesečno. Sve to plaćaju vjerovnici, odnosno novi vlasnici, a to će, prema svemu sudeći, s većinskim udjelom biti ruske banke.

Iz izvanredne uprave potvrđuju nam da će Peruško ostati i nakon 10. srpnja, ali netočnim i zlonamjernim smatraju tumačenja da će izvanredna uprava trajati godinama.

- Već prihvaćenim nacrtom je ograničeno da bi cijeli proces nagodbe trebao biti proveden do početka 2019. godine. Možda se zbog komplikacija odulji za koji mjesec, ali sigurno nije riječ o godinama. Ostat će samo određeni savjetnici, ali njihove usluge će biti u znatno manjem obimu - odgovaraju na prozivke.

Osim pregovora s velikim vjerovnicima, problem Peruška je i što direktori nekih tvrtki ne žele potpisati jamstva za kredite koje je uzeo još Ivica Todorić. Iako to jeste problematično, nagodba se može postići i bez tih potpisa.

