Misija savjetuje iračke sigurnosne snage i nije uključena u borbe, kaže NATO
NIŠTA OD ANGAŽMANA
I NATO povukao osoblje s Bliskog istoka: Hvala Iraku
Misija NATO-a u Iraku sigurno je premjestila sve svoje osoblje s Bliskog istoka u Europu, priopćio je u petak vojni savez.
"Želio bih zahvaliti Republici Irak i svim saveznicima koji su pomogli u sigurnom premještanju osoblja NATO-a iz Iraka", rekao je u izjavi general američkih zračnih snaga Alexus Grynkewich, vrhovni zapovjednik NATO-ovih snaga u Europi.
Misija savjetuje iračke sigurnosne snage i nije uključena u borbe, kaže NATO.
"NATO-ova misija u Iraku nastavit će se iz Zapovjedništva združenih snaga u Napulju",
