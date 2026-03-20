I NATO povukao osoblje s Bliskog istoka: Hvala Iraku

Misija NATO-a u Iraku sigurno je premjestila sve svoje osoblje s Bliskog istoka u Europu, priopćio je u petak vojni savez.

"Želio bih zahvaliti Republici Irak i svim saveznicima koji su pomogli u sigurnom premještanju osoblja NATO-a iz Iraka", rekao je u izjavi general američkih zračnih snaga Alexus Grynkewich, vrhovni zapovjednik NATO-ovih snaga u Europi.

Misija savjetuje iračke sigurnosne snage i nije uključena u borbe, kaže NATO.

"NATO-ova misija u Iraku nastavit će se iz Zapovjedništva združenih snaga u Napulju",