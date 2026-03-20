TRUMP POLUDIO NA NATO! 'Vi ste kukavice! Ne želite nam pomoći. Zapamtit ćemo ovo!'
Američki predsjednik Donald Trump u petak je poručio da je borba za sprječavanje nuklearno naoružanog Irana "vojno dobivena“, a istovremeno je oštro kritizirao saveznike u NATO-u što nisu pomagali SAD-u. Nazvao ih je kukavicama jer nisu htjeli pomoći u otvaranju Hormuškog tjesnaca.
- Sad je ova borba vojno dobivena, s malo opasnosti za njih, oni se žale o visokim cijenama nafte koje moraju plaćati, ali ne žele nam pomoći otvoriti Hormuz - kaže Trump i tvrdi da se NATO ne želi upustiti u "jednostavni vojni manevar" koji bi 'smirio' cijene nafte.
- To je tako jednostavno za njih, tako malo rizika... KUKAVICE. Ovo ćemo zapamtiti - poručio je Trump.
Zatim je ljutito poručio kako se NATO saveznici nisu uključili u rat protiv Irana i dodao da bi savez bio nemoćan bez SAD-a...
- Bez SAD-a, NATO JE TIGAR OD PAPIRA. Nisu se htjeli uključiti u borbu da zaustave nuklearno naoružani Iran - kazao je Trump.
Američki predsjednik od početka ovog rata više puta je skakao sam sebi 'u usta', često i tijekom istog govora.
Poručivao je kako je rat dobiven, a onda je tražio pomoć NATO-a da ga dobije, pa bi poručio da mu ne treba pomoć NATO-a, pa bi kukao da nema pomoći NATO-a...
