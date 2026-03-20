MALO TREBA NATO, MALO NE TREBA...

TRUMP POLUDIO NA NATO! 'Vi ste kukavice! Ne želite nam pomoći. Zapamtit ćemo ovo!'

Piše Renato Jukić,
TRUMP POLUDIO NA NATO! 'Vi ste kukavice! Ne želite nam pomoći. Zapamtit ćemo ovo!'
Trump je govorio kako je rat dobiven, a onda je tražio pomoć NATO-a da ga dobije, pa bi poručio da mu ne treba pomoć NATO-a, pa bi kukao da nema pomoći NATO-a...

Američki predsjednik Donald Trump u petak je poručio da je borba za sprječavanje nuklearno naoružanog Irana "vojno dobivena“, a istovremeno je oštro kritizirao saveznike u NATO-u što nisu pomagali SAD-u. Nazvao ih je kukavicama jer nisu htjeli pomoći u otvaranju Hormuškog tjesnaca.

Iran lansira više raketa dok se kriza produbljuje, IRGC tvrdi da nema manjka zaliha
- Sad je ova borba vojno dobivena, s malo opasnosti za njih, oni se žale o visokim cijenama nafte koje moraju plaćati, ali ne žele nam pomoći otvoriti Hormuz - kaže Trump i tvrdi da se NATO ne želi upustiti u "jednostavni vojni manevar" koji bi 'smirio' cijene nafte.

- To je tako jednostavno za njih, tako malo rizika... KUKAVICE. Ovo ćemo zapamtiti - poručio je Trump.

Milanović o napadu na Iran: Tako loše planirano. Tako naivno, dječački

Zatim je ljutito poručio kako se NATO saveznici nisu uključili u rat protiv Irana i dodao da bi savez bio nemoćan bez SAD-a...

- Bez SAD-a, NATO JE TIGAR OD PAPIRA. Nisu se htjeli uključiti u borbu da zaustave nuklearno naoružani Iran - kazao je Trump.

Američki predsjednik od početka ovog rata više puta je skakao sam sebi 'u usta', često i tijekom istog govora.

Iranski vrhovni vođa naredio je obračun s neprijateljima u Iranu i inozemstvu! Evo što poručuje

