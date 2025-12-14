U noći na subotu je buknuo požar u pogonu tvrtke C.I.A.K., koja se bavi i reciklažom akumulatora, odnosno rukuje opasnim otpadom. Kada je požar izbio, građani nisu dobili nikakvo upozorenje
PIŠE: IVAN PANDŽIĆ PLUS+
I novi požar pokazuje kako država ruši povjerenje građana
Čitanje članka: 1 min
Kada se dogode nepogode, požari, poplave i druge katastrofe, povjerenje u institucije nije neki apstraktni pojam, nego temelj sigurnosti. To povjerenje sprječava širenje panike, omogućuje koordinirane akcije, sprječava širenje teorija zavjere i, u konačnici, spašava živote.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+