Obavijesti

News

Komentari 9
PARADA IZ 1997. PLUS+

I otac domovine je salutirao zastavi s petokrakom. Ona njemu nije smetala. Kako to?

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 3 min
I otac domovine je salutirao zastavi s petokrakom. Ona njemu nije smetala. Kako to?

Na vojnoj paradi na Jarunu 1997. godine, u mimohodu hrvatskih vojnih postrojbi, na čelu kolone nalazile su se i zastave SR Hrvatske i antifašističkih partizanskih jedinica iz doba NOB-a

Stjecajem okolnosti, na scenu Hrvatskog narodnoga kazališta nedavno su postavljene Krležine “Zastave”, kao da najavljuju ono što će doći. Na antifašističkom prosvjedu u Zagrebu netko se ogrnuo zastavom Socijalističke Republike Hrvatske, i ta je zastava - uz ćirilični natpis “jedan jezik - jedna borba” - ukrala šou cijelom skupu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'
OBJAVILI DETALJE

Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'

Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno
Vakula: Evo kakva će biti zima!
DUGOROČNA PROGNOZA

Vakula: Evo kakva će biti zima!

Pred nama je još jedna zima koja će po temperaturama biti iznad prosjeka. Ipak, to ne znači da možemo u potpunosti zaboraviti na kape i šalove
Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna
UNAKAZIO IH JE

Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna

Zagrebački estetski kirurg Matija Miletić pokušao je zabraniti administratoricama Facebook grupe 'Žrtve estetskih zahvata i doktora' da dijele negativna iskustva nakon njegovih operacija. Bez znanja i privole pacijentice objavio je njezino ime, prezime i fotografiju nakon zahvata. Prijavila ga je Komori, koja mu je izrekla opomenu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025