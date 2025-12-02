Na vojnoj paradi na Jarunu 1997. godine, u mimohodu hrvatskih vojnih postrojbi, na čelu kolone nalazile su se i zastave SR Hrvatske i antifašističkih partizanskih jedinica iz doba NOB-a
I otac domovine je salutirao zastavi s petokrakom. Ona njemu nije smetala. Kako to?
Stjecajem okolnosti, na scenu Hrvatskog narodnoga kazališta nedavno su postavljene Krležine “Zastave”, kao da najavljuju ono što će doći. Na antifašističkom prosvjedu u Zagrebu netko se ogrnuo zastavom Socijalističke Republike Hrvatske, i ta je zastava - uz ćirilični natpis “jedan jezik - jedna borba” - ukrala šou cijelom skupu.
