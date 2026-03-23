I potražni psi HGSS-a sad traže nestale: 'Istraživali smo moguću masovnu grobnicu iz 1991.'

Proteklog je tjedna trajala pretraga terena farme Jakobovac kod Vukovara za koju se sumnja da ‘krije’ posmrtne ostatke ubijenih u Domovinskom ratu. Na lokaciju su dovedeni i potražni psi Hrvatske gorske službe spašavanja

- HGSS protekle tri godine radi na detekciji posmrtnih ostataka iz Domovinskog rata. Od 35 licenciranih potražnih timova, njih 8 je specijalizirano za kadavere. Naši psi tragaju u ruševinama, lavinama, ispod vode i tla, a potraga za ostacima ispod zemlje zahtjeva posebnu tehniku obučavanja pasa - rekao je Marko Rakovac, izvršni pročelnik HGSS-a.

Jedan od pasa koji je radio u Vukovaru je i Draco, 13 godina star belgijski ovčar, koji je u Slavoniju došao sa svojim vodičem Krunom Stipetićem (60) iz Ogulina. Njih dvojica imaju iznimno uspješnu karijeru. Draco je odradio 427 potraga i pronašao dosta osoba – među njima najveći broj živih.

- Draca sam dobio kada je imao 13 mjeseci. Bio je to pas iz azila, nepredvidiv, agresivan. Ugrizao me je par puta, ali sam ustrajao u dresuri jer jako volim belgijske ovčare, a on je bio prekrasan. Počeo sam ga trenirati za potrage. Imao sam dosta problema, napadao je ljude, i kolege su mi savjetovale da ga uspavam, ali nisam htio. Jednom kada sam zadobio njegovo povjerenje, postao je jako poslušan i vratio mi uložen trud - govori nam Kruno koji je nakon dvije i pol godine uspio od Draca napraviti potražnog psa s licencom. I prije nego ju je dobio, pronašao je jednu osobu u Ogulinu.

- S kadaver obukom započeli smo prije 9 godina. Ta je obuka zahtjevna, kao i potraga. Potraga za kostima provodi se tako da se u zemlji probuše rupe na metar dubine. Kroz njih psi osjete mikromirise tkiva. Sve rupe su numerirane. Točno se bilježi koju je rupu ponjušio koji pas i da li je na nju reagirao. Jedan pas može u komadu odraditi 10 do 20 rupa, jer im toliko traje koncentracija. Nakon prvog psa, na iste te rupe dolazi drugi pas. Kada više pasa reagira na jednu rupu u smislu pronalaska, smatra se da u zemlji postoje tragovi. Na žalost, psi nekada reagiraju i onda kada u zemlji više nema kostiju, a to znači da je to bila primarna grobnica i da su tijela prebačena na drugu lokaciju” pojašnjava Kruno dodajući kako svaki pas, kada nešto detektira, odreagira na sebi svojstven način.

- Draco laje kada pronađe osobu. Po načinu na koji laje znam da li je pronašao živu ili mrtvu osobu. Kada je osoba živa laje užurbano, kao da poziva ‘brzo, brzo - dodaje Kruno Stipetić koji je u HGSS-u već 35 godina. Po zanimanju je strojarski tehničar, ali već duže vremena radi kao noćni čuvar u učeničkom domu. Kako su on i Draco savršeno uigran tim s odličnim rezultatima na terenu, njih dvojica idu na 80 posto potraga po cijeloj Hrvatskoj.

- Draco je odličan tragač; bez problema ulazi u gusto raslinje, na opasna mjesta, hod po ruševinama.. Obojica smo sretni kada pronađemo nestalu osobu, a posebno je bilo kada je Draco, ispod ruševina u Petrinji, pronašao živu 21 godišnju djevojku - prisjeća se Kruno dana nakon potresa kada su svi ljubili Draca od sreće.

Svi vodiči u HGSS-u potražne pse smatraju svojima jer žive u njihovim obiteljima.

- Sada imam dva psa – Draca i Zorroa, također belgijsku ovčarku. Zorro je star tri godine i u fazi je obuke za potražnog psa. Iako potražni psi mogu biti bilo koje pasmine, ja volim belgijske ovčare jer su agilni, znatiželjni, izdržljivi, hrabri i mišićavi. Za uzgoj i trening su zahtjevni jer imaju puno energije i svakoga dana moraju u dugačke šetnje. Svaki tjedan treniramo čula, pa tako i potrage za kostima - kaže ‘mazeći’ se sa Dracom koji za to koristi svaku priliku.

Bio bi, dodaje, jako sretan kada bi Draco u Vukovaru pronašao neku nestalu osobu i tako umanjio tugu nekoj obitelji.