I Štromar, Čačić, Batinić, te niz političara prodaju staro željezo

Zaista izgleda smiješno na prvu, ali radi se o ozbiljnim kaznenim djelima krađe identiteta i izvlačenja novca iz tvrtki - kaže nam jedan od istaknutih političara koji je završio na razgovoru u policiji. Šokirao ga je poziv, pa je saznao da je prodavao sekundarne sirovine, staro željezo dvama tvrtkama i da ga trebaju kako bi provjerili je li to istina.

Naravno, on, kao i niz ostalih nikada nije prodavao sekundarnu sirovinu poput željeza, frižidera ili starih automobila iako je na računima njegov OIB i ostali podaci. Kako neslužbeno doznajemo, policija istražuje veliku prijevaru sa lažnim računima i krađom identiteta. Ako se izda račun da je novac tvrtke potrošen za kupnju sekundarne sirovine, onda je to trošak tvrtke, a kako je račun fiktivan, vlasnici novac u biti zadrže za sebe.

Policija još sve drži u tajnosti, ali prema našim informacijama, radi se o dvije tvrtke, jednostavna trgovačka društva iz Rijeke, a sumnjiči se tri osobe.

Ono što je sigurno je da su za prijevaru poslužili identiteti političara i to redom sa sjevera Hrvatske. HNS-ov potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar nam je potvrdio da je i on dao iskaz policiji, ali ne može govoriti ništa više jer je istraga tajna.

Također, javio nam se i Milorad Batinić, predsjednik kluba HNS-a u Saboru i potvrdio da je i on dao iskaz, te da sa zanimanjem čeka kako će se sve rasplesti. Niti on nije mogao otkrivati detalje. Prema našim saznanjima, identitet su ukrali i Radimiru Čačiću, čelniku Reformista i varaždinskom županu, no on nam zasad nije odgovorio na pozive i to potvrdio. Isto vrijedi i za bivšeg SDP-ovog saborskog zastupnika Marija Habeka.

Za Jutarnji list su ranije potvrdili da su i njima u ovom slučaju ukradeni identiteti i čelnik zagorskog SDP-a i bivši ministar Siniša Hajdaš Dončić, šef zagorskog HDZ-a Žarko Tušek, te SDP-ov zastupnik i gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj. Jutarnji je objavio i da su računi uglavnom bili oko 2000 kuna.

Svima njima je zajedničko da su sudjelovali na prošlim izborima i njihovi podaci se nalaze na kandidacijskim listama, što otvara problem zaštite podataka. Prevaranti su očito mislili da nitko neće ići provjeravati kod potpredsjednika Vlade, župana, zastupnika jesu li prodali staro željezo. No, baš to je bio okidač za provjeru u ovoj nezapamćenoj priči o krađi identiteta u Hrvatskoj.